Caverna de lava na Arábia Saudita foi refúgio humano por 7.000 anos

Quando os humanos antigos avançaram para a Península Arábica, encontraram um mundo marcado por magma. Grandes quantidades dessa massa que irromperam de vulcões deixaram paisagem de crateras e fluxos de lava congelados. Muitos desses campos vulcânicos, aparentemente de outro mundo, são adornados com vestígios arqueológicos que remontam a milênios.

Pouco se sabe sobre as identidades e vidas desses humanos. Mas um estudo publicado na última quarta (24) no periódico Plos One revelou que a ocupação deles no reino vulcânico se estendia para o subsolo. Arqueólogos em um sítio no noroeste da Arábia Saudita escavaram uma tubulação de lava —o remanescente subterrâneo naturalmente escavado de um fluxo de lava.

Pesquisador explorando o sistema de tubos de lava de Umm Jirsan na Arábia Saudita - The New York Times

Nesta tubulação de lava, chamada Umm Jirsan e a primeira na Arábia Saudita a ser escavada, eles descobriram fragmentos de ferramentas de pedra, restos de animais e ossos humanos, sendo os mais antigos próximos de 7.000 anos.

"Essa é a primeira evidência clara de pessoas ocupando essas cavernas", disse Mathew Stewart, paleontólogo da Universidade Griffith, na Austrália, um dos autores do estudo.

Os túneis de Umm Jirsan têm um comprimento combinado de quase 1,5 km e apenas pequenas seções foram examinadas. Em vez de um habitat permanente, os primeiros humanos provavelmente usavam a caverna vulcânica como uma estação de passagem durante migrações entre oásis.

"Umm Jirsan teria oferecido um lugar de refúgio muito agradável" das condições climáticas em constante mudança e frequentemente extremas, segundo o paleontólogo.

Com milhares de cavernas vulcânicas adicionais como Umm Jirsan em toda a Arábia Saudita, o novo estudo mostra que elas "têm um grande potencial" para ajudar a entender as migrações dos primeiros humanos, acrescentou Stewart.

A Península Arábica tem sido um local de migração e ocupação humana por centenas de milhares de anos. Em extensas pesquisas nos últimos anos, os cientistas avistaram milhões de vestígios arqueológicos (como lareiras à beira do lago) e estruturas (como túmulos e locais de reunião ritual) deixadas para trás. "Nos próprios vulcões, há arqueologia", disse Melissa Kennedy, arqueóloga na Universidade de Sydney que não esteve envolvida no novo trabalho. Muitos desses sítios remontam a épocas em que ferramentas de pedra estavam na moda.

O momento e a natureza das várias ocupações da região ainda são mal compreendidos. Um problema é que o calor e os ventos do deserto degradam ossos e outros materiais orgânicos. Mas os geólogos sauditas, que haviam mapeado abrangentemente as tubulações de lava de seu país, haviam observado a presença de vestígios arqueológicos, sugerindo que essas cavernas podem preservar melhor matéria frágil.

Para testar essa noção, em 2019, a equipe de Stewart foi a Umm Jirsan para conduzir a primeira escavação arqueológica de uma tubulação de lava na Península Arábica. Um estudo anterior baseado nessa expedição revelou que hienas a haviam usado como toca e deixado para trás restos de pássaros, lebres, gazelas e camelos (todos possíveis presas). Também foram encontrados dois fragmentos de crânio humano.

"As hienas estavam saqueando túmulos", disse Stewart. Mas além dessas pilhagens, haveria mais restos humanos na tubulação de lava?

O novo estudo da equipe revela uma abundância de evidências de estadias humanas em outras partes da caverna: fragmentos de pedaços afiados de rocha vulcânica usados em ferramentas, restos humanos e muitos mais ossos de animais. Várias técnicas de datação sugerem que os humanos ocuparam intermitentemente Umm Jirsan ao longo de um período de pelo menos 7.000 anos, incluindo séculos recentes.

Eles trouxeram animais com eles, uma noção apoiada não apenas pelos vestígios no sítio. A equipe descobriu 16 painéis de arte rupestre na entrada de outra tubulação de lava próxima. Alguns mostram pessoas pastoreando gado, ovelhas e cabras, às vezes com a ajuda de cães; outros retratam pessoas caçando gazelas e possivelmente íbex.

Animais identificáveis na arte rupestre de Umm Jirsan: (A) ovelha; (B) cabra e duas figuras de pau com ferramentas em seus cintos; (C) gado de chifres longos; (D) íbex com chifres estriados e marcações no pelo - The New York Times

O atual conjunto de evidências pinta um quadro vívido do passado, mas grande parte da tubulação de lava permanece não estudada. "Pode haver coisas realmente espetaculares lá dentro", disse Hugh Thomas, arqueólogo da Universidade de Sydney que não esteve envolvido no novo trabalho.

Já está claro, porém, que as tubulações de lava da Arábia Saudita oferecem uma nova maneira "de olhar através do tempo e do espaço", disse Michael Petraglia, que é diretor do Centro de Pesquisa Australiano para a Evolução Humana na Universidade Griffith e autor do novo estudo. Cada uma poderia ser uma janela não aberta para as vidas dos antepassados da humanidade.

"Essa caverna é apenas o começo", disse ele.