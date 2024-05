Vai haver mais inundações no RS?

São Paulo

As intensas chuvas no Rio Grande do Sul resultaram em pelo menos 147 mortes, conforme relatório divulgado às 9h desta segunda-feira (13). Esse número pode se elevar nos próximos dias, uma vez que ainda há 127 pessoas desaparecidas, de acordo com informações da Defesa Civil do estado.

Durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo planeja suspender a dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos, enquanto a taxa de juros sobre as parcelas será zerada nesse período.

Essa ação visa proporcionar um alívio financeiro de aproximadamente R$ 11 bilhões para o governo do estado gaúcho.

Para atualizar a situação no Rio Grande do Sul, a apresentadora Isabella Faria recebe o repórter Matheus Teixeira no Como É que É? desta terça-feira (14).

