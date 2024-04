Nos anos 90, transmissão fez eclipse viralizar antes de vídeos virais

Em 26 de fevereiro de 1998, centenas de pessoas se reuniram para assistir a um eclipse solar total.

A multidão ficou boquiaberta quando a Lua engoliu o Sol. Eles fizeram "oh" e "ah" quando os fios plumosos do topo da atmosfera solar surgiram à vista. Aplausos irromperam momentos depois, quando o Sol espreitou de volta de trás da superfície lunar.

"Salvos novamente pelas leis da mecânica celestial", disse um apresentador do evento em uma gravação de vídeo com cenas de Aruba, um dos lugares onde o eclipse cruzou a terra.

Exceto que aquela multidão não estava realmente em Aruba. Eles estavam a milhares de quilômetros de distância em São Francisco, reunidos diante de uma tela em um museu chamado Exploratorium. Pela primeira vez na história da internet, um eclipse solar foi transmitido ao vivo.

A multidão no auditório não era a única audiência remota do eclipse. Potencialmente milhões de usuários da jovem World Wide Web assistiram ao "Eclipse '98", criando um momento viral digital anos antes do público ser apresentado a vídeos virais como "Peanut Butter Jelly Time", "Charlie Bit My Finger" ou "Gangnam Style".

A tecnologia trouxe o espaço para a Terra há décadas. O público ficou maravilhado quando a Nasa transmitiu os primeiros passos da humanidade na Lua em 1969. Anos depois, eles assistiram horrorizados à explosão do ônibus espacial Challenger na televisão.

Mas o surgimento da web ofereceu uma nova maneira de encontrar o cosmos. Qualquer pessoa com um computador, um modem de internet rápido o suficiente e um monitor poderia participar sob demanda da etereidade de estar sob a sombra da Lua —não mais reservado para aqueles que podiam chegar ao caminho do eclipse.

E assim como as plateias do final do século 19 ficaram maravilhadas ao ver imagens em movimento projetadas em telas pela primeira vez, a multidão no Exploratorium parecia impressionada com o que viam na transmissão ao vivo.

"Mesmo remotamente, as pessoas podem ter essa conexão emocional que é tão importante para um eclipse", disse Robyn Higdon, produtora executiva do Exploratorium.

Cenas da reunião da transmissão da web em Aruba retratam o auge dos anos 90. Não faltam golas altas, cortes de cabelo curtos e quebra-ventos coloridos na multidão. Os apresentadores do evento usavam fones de ouvido com fio, agora vintage, e ficavam ao lado de computadores brancos volumosos.

A internet estava apenas decolando: o YouTube não seria fundado por mais sete anos e menos da metade dos americanos estavam online, muitos frustrados com a lentidão da conexão discada. Apesar dos obstáculos tecnológicos, a transmissão ao vivo do eclipse —realizada com a ajuda da Nasa e do Discovery Channel— foi um esforço do Exploratorium para estabelecer uma presença online. Parte do objetivo era compartilhar o que estava dentro com pessoas que não podiam visitar pessoalmente, disse Rob Semper, diretor de aprendizagem do museu, que ajudou a lançar seu site há mais de 30 anos.

"Mas ao mesmo tempo", acrescentou Semper, "a web também era uma maneira de trazer o mundo exterior para dentro".

O que os membros da equipe não esperavam era quantas pessoas sua transmissão na web alcançaria além das paredes do museu. Entre os primeiros vídeos ao vivo de alta resolução de um eclipse solar, a transmissão foi rapidamente captada por grandes redes de notícias. Porta-vozes do museu afirmam que 4 milhões de espectadores sintonizaram diretamente online.

Anos depois, a audiência digital para eclipses e outros eventos astronômicos só cresceu. A audiência online foi gigantesca para o eclipse solar total de 2017, que cortou os Estados Unidos, e naquela época muitas organizações além do Exploratorium estavam transmitindo o espetáculo solar. A Nasa transmitiu um show ao vivo de 12 locais; o Science Channel, que foi ao vivo no Oregon, também atraiu um grande número de visualizações. Ambos planejam fazer isso novamente para o eclipse em 8 de abril deste ano.

"Como em tantos aspectos de nossas vidas que a internet mudou, tudo se resume à acessibilidade", disse Jeff Hall, astrônomo solar do Observatório Lowell, que narrou partes de uma transmissão na web de 2017. Imagens de eclipses estão disponíveis há muito tempo, acrescentou Hall, mas "é outro nível de experiência poder assistir ao evento se desenrolar em tempo real".

As transmissões ao vivo também oferecem a chance para os espectadores aprenderem sobre as diferentes crenças culturais dos lugares situados sob a sombra da Lua. Em outubro passado, o Exploratorium transmitiu o eclipse do "anel de fogo" do Vale dos Deuses em Utah, onde gigantescos espinhos vermelhos rochosos emanam da terra. Como a terra é sagrada para membros da Nação Navajo, o museu se associou a astrônomos navajos que compartilharam conhecimentos tradicionais do cosmos.

Mas não são todos que pensam que a internet é um substituto digno da vida real. "É uma maneira pobre de experimentar um eclipse", disse Paul Maley, um engenheiro aposentado da Nasa que viu 83 deles —e contando.

Eclipses, explicou Maley, são mais do que o que você vê: Durante a totalidade, os ventos mudam, as temperaturas caem e o horizonte brilha. "Assistir a uma transmissão ao vivo não proporciona nada disso", disse ele.

Patricia Reiff, uma física da Universidade Rice, concorda em parte. "A transmissão ao vivo é legal, mas basicamente é apenas visual", disse ela. "É como a diferença entre ver uma foto do Grand Canyon e descer nele de canoa."

Ainda assim, Reiff criou transmissões ao vivo de alguns dos eclipses solares para os quais viaja para ver —até agora, 25 deles— e diz acreditar que pelo menos parte da experiência pode ser transmitida através da tela. O eclipse solar de 1991 é uma das últimas lembranças que ela tem com sua mãe, que assistiu a uma transmissão televisiva do evento enquanto Reiff o viu no México.

"Foi um momento que compartilhamos, mesmo estando longe uma da outra", disse Reiff.

Além das transmissões ao vivo, a internet ampliou enormemente o alcance das informações sobre eclipses, incluindo locais, práticas seguras de visualização e previsão do tempo, para o público. Caçadores de eclipses a utilizam como ferramenta para se conectar, organizar viagens e descrever as reações viscerais que têm à totalidade. Pesquisadores até analisaram a atividade nas redes sociais do eclipse de 2017 para estudar as tendências turísticas que impulsionou em comunidades rurais.

Em abril, o Exploratorium estará de volta, desta vez com equipes de produção no Texas e no México para transmitir o último eclipse solar que tocará os Estados Unidos contíguos por 20 anos. Haverá programas em inglês e espanhol, e também fornecerão o que Larry Kenworthy, diretor técnico das expedições de eclipse do museu, chama de "transmissão nerd" —uma transmissão de três horas para organizações usarem em suas próprias festas de observação, ou para aqueles online que desejam se imergir apenas nas vistas.

Hall, que estará apresentando um programa ao vivo no Science Channel em 8 de abril, espera que essas transmissões online inspirem os espectadores a ver um eclipse pessoalmente um dia.

"Coloque na lista de desejos ir ver um em algum momento", disse ele. "Porque por mais legal que seja a internet, você não pode replicar a experiência de estar realmente no caminho da totalidade."