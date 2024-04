Seis presos conseguem na Justiça permissão para acompanhar eclipse solar total

The New York Times

O departamento responsável pelas prisões de Nova York, nos Estados Unidos, concedeu autorização nesta quinta-feira (4) para que seis homens possam ver o eclipse solar total da próxima segunda (8), após eles entrarem na Justiça. Eles serão uma exceção, uma vez que o setor decidiu manter os demais detentos nas celas durante o fenômeno.

Os seis homens são da Penitenciária de Woodbourne, que fica no condado de Sullivan. Na semana passada, eles entraram com uma ação na Justiça com o argumento de que o bloqueio durante o eclipse violava o direito constitucional de praticarem suas religiões.

Embora tenham diferentes origens religiosas, eles defenderam que o eclipse "é um evento religioso que devem testemunhar e refletir para observar sua fé", de acordo com documentos judiciais.

Seis presos que obtiveram permissão para acompanhar eclipse são da penitenciária de Woodbourne, que fica no condado de Sullivan - Ruth Fremson/The New York Times

"Essa é uma grande vitória para eles", disse Chris McArdle, um dos advogados que os representou. "Estamos com os dedos cruzados para que não fique nublado ou chova, assim eles poderão praticar suas crenças religiosas, o que é o resultado que sempre desejamos."

Um porta-voz do Departamento de Correções e Supervisão Comunitária disse em um comunicado que o processo judicial chegou a "uma resolução apropriada".

Jeremy Zielinski, um dos homens que entraram com a ação, pediu em janeiro permissão para assistir ao eclipse no pátio principal de Woodbourne. Em seu pedido por escrito às autoridades prisionais, o detento, que é ateu, disse acreditar que os eclipses são momentos para "celebrar a ciência, a razão e todas as coisas do ateísmo".

Após a aprovação do pedido em março, outros presos disseram a Zielinski que também acreditavam que os eclipses são eventos religiosamente significativos. Ele solicitou, então, às autoridades prisionais que permitissem que outros acompanhassem o eclipse ao seu lado.

"Seria triste ser a única pessoa capaz de ver esse evento", escreveu Zielinski no pedido. Ele acrescentou que "os eclipses são importantes porque inspiram admiração e profunda reflexão, e são uma rara oportunidade para todos se reunirem, desfrutar de nossa humanidade comum e compartilhar a alegria de estar vivo."

Dias depois, o departamento de correções anunciou que todas as prisões de Nova York seriam fechadas durante o eclipse solar, cujo caminho de totalidade inclui 29 condados no norte e oeste do estado.

"Os indivíduos encarcerados permanecerão nas unidades habitacionais, exceto em situações de emergência", escreveu Daniel F. Martuscello, comissário interino do departamento, em um memorando estadual, que foi primeiramente reportado pelo site de notícias Hell Gate.

Essas medidas, disse o comissário no memorando, visam "garantir a segurança dos funcionários, visitantes e da população carcerária, e garantir a integridade de nossas instalações durante o evento."

Até a noite desta quinta (4), a autorização excepcional valia apenas para os seis homens que entraram com a ação judicial.

Outras pessoas em prisões estaduais que desejam observar o eclipse por motivos religiosos podem solicitar permissão, disse McArdle.

"Sempre fomos otimistas de que teríamos uma decisão esta semana", afirmou o advogado, do escritório Alston & Bird, que representou os homens sem cobrar. "Acho que foi com a ajuda do tribunal que obtivemos esse resultado com tempo adequado antes do eclipse."