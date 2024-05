Cátedra Otavio Frias Filho discute relação entre evolução, seleção natural e oportunidades

São Paulo

A Cátedra Otavio Frias Filho, criada pela USP (Universidade de São Paulo) em parceria com a Folha, promoverá no IEA (Instituto de Estudos Avançados) na próxima terça-feira (7) palestra sobre a relação entre a evolução humana, a seleção natural e as oportunidades que criamos enquanto seres autônomos.

O evento, programado para as 15h, será transmitido ao vivo no site do instituto (www.iea.usp.br/aovivo) —não é preciso se inscrever para acompanhar.

A neurocientista Suzana Herculano-Houzel será uma das debatedoras do evento - Leo Pinheiro - 2.jun.2016/Valor

Intitulada "Uma nova estória para a evolução humana feita de oportunidades, não seleção" a palestra discorrerá sobre a série de excepcionalidades humanas e como a evolução da espécie depende de uma série de complexidades por nós sustentadas, como a tecnologia e a cultura.

Além de Suzana Herculano-Houzel, titular da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, o evento contará com a presença de André Chaves de Melo Silva, coordenador acadêmico do órgão, e Vinicius Mota, secretário de Redação da Folha.