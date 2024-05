Com ferramentas, lontras-marinhas obtêm mais presas e reduzem danos nos dentes

Reuters

Os humanos não estão sozinhos no uso de ferramentas. Os chimpanzés, por exemplo, quebram nozes com pedras e usam gravetos para pegar cupins saborosos. Golfinhos são conhecidos por usar esponjas para proteger seus bicos enquanto procuram por alimento. E um tentilhão das ilhas Galápagos usa espinhos de cactos para cavar larvas em buracos.

As lontras-marinhas também são membros do clube de animais que usam ferramentas. E um novo estudo oferece uma compreensão mais completa do uso de ferramentas —utilizando pedras e outros objetos para quebrar presas duras— por esses mamíferos marinhos.

Isso permite que as lontras comam presas maiores e reduz o dano em seus dentes ao diminuir a mastigação de conchas duras, com as fêmeas usando ferramentas mais do que os machos, talvez para compensar seu tamanho corporal menor e força de mordida mais fraca, descobriram os pesquisadores.

Os pesquisadores observaram 196 lontras-marinhas do sul ao longo da costa central da Califórnia —Big Sur, Monterey, San Luis Obispo, Piedras Blancas e Elkhorn Slough.

Uma lontra-marinha usa uma pedra para quebrar conchas, no Oceano Pacífico ao largo da costa da Califórnia, EUA - Jess Fujii/Monterey Bay Aquarium/via Reuters

Quando não estão esmagando presas com os dentes, as lontras flutuam de costas enquanto se alimentam e usam pedras, conchas e garrafas descartadas como martelos ou bigornas para quebrar presas de casca dura, às vezes batendo as presas nas superfícies de docas e barcos.

Entre as presas estavam ouriços-do-mar, abalones, caranguejos, mexilhões, amêijoas, caramujos e vermes gordos. As conchas de certas presas maiores seriam muito resistentes, sem ferramentas, para serem quebradas e acessar as partes moles comestíveis no interior. Por exemplo, mexilhões, amêijoas e caramujos de outra forma não estariam disponíveis.

"O uso de ferramentas permite que os indivíduos atendam aos requisitos energéticos por meio do processamento de presas duras alternativas que são tipicamente inacessíveis apenas com a mordida, sugerindo que esse comportamento é uma necessidade para a sobrevivência de algumas lontras em ambientes com recursos limitados", disse o biólogo evolucionista Chris Law da Universidade do Texas e da Universidade de Washington, autor principal do estudo publicado na quinta-feira na revista Science.

A frequência do comportamento de uso de ferramentas varia, com algumas lontras fazendo isso mais de 90% do tempo durante a alimentação e outras raramente ou nunca, de acordo com a coautora do estudo, Rita Mehta, bióloga funcional e comparativa da Universidade da Califórnia, Santa Cruz.

O uso de ferramentas foi particularmente importante para as lontras fêmeas.

"As fêmeas precisam das calorias. Elas são menores que os machos, e as fêmeas grávidas ou amamentando têm demandas calóricas elevadas. Foi demonstrado que as fêmeas que usam ferramentas consomem uma proporção maior de presas muito grandes para ajudá-las a atender suas necessidades calóricas", disse Mehta.

As lontras-marinhas do sul, uma subespécie também chamada de lontra-marinha da Califórnia, podem atingir até quatro pés (1,2 metros) de comprimento. Os machos pesam cerca de 32 kg e as fêmeas cerca de 23 kg.

Comer presas de casca dura, como as lontras fazem, pode levar a dentes quebrados.

"Sem seus dentes, as lontras não podem comer e morrerão. As fêmeas mostram um dano ligeiramente menor em seus dentes como um todo, provavelmente por causa do aumento do uso de ferramentas", disse Law.

As lontras-marinhas, o maior membro da família das doninhas, geralmente comem alimentos equivalentes a cerca de um quarto de seu peso corporal diariamente enquanto percorrem florestas de algas e leitos de ervas marinhas. A população de lontras-marinhas do sul ao longo da costa da Califórnia é de apenas cerca de 3.000.

As lontras eram oportunísticas em relação às suas ferramentas.

"As lontras são mamíferos inteligentes e muito fortes. As pessoas que vivem ao longo da baía frequentemente observam lontras usando uma variedade de materiais descartados pelos humanos como ferramentas, desde garrafas de vidro até pedaços de plástico, então as lontras parecem flexíveis no que podem tentar usar para quebrar presas", disse Mehta.