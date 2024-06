Nasa e Boeing adiam retorno da Starliner com astronautas para a próxima terça (18)

Reuters

A Nasa e a Boeing disseram que esperam trazer a Starliner e sua primeira tripulação de astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) de volta à Terra na próxima terça-feira (18). A data é mais tarde do que o programado inicialmente e o prazo servirá para que analistas da missão examinam problemas que podem afetar o retorno da nave.

A nave CST-100 Starliner, da Boeing, estava originalmente programada para se desacoplar da ISS na próxima sexta-feira (14) e voltar à Terra.

Cápsula Starliner se aproxima da Estação Espacial Internacional (ISS), à qual se acoplou no último dia 6 - Nasa

Ao agendar a volta do foguete, funcionários da Nasa tem lidado com vários fatores: consertos de componentes defeituosos da nave, condições meteorológicas e questões de agendamento da ISS, como caminhadas espaciais por outros astronautas a bordo da estação.

Mais mudanças na data de retorno ainda podem ser anunciadas durante a missão. Porém, até esta terça-feira (12), os responsáveis pela missão visavam o dia 18 para o desacoplamento do cápsula da estação.

A nave deve aterrissar, cerca de seis horas depois, no campo de teste de mísseis de Missile Range, no Novo México, em Willcox Playa, no Arizona, ou em outros locais semelhantes pré-determinados, a depender das condições climáticas.

Dina Contella, vice-gerente do programa da Nasa para a ISS, disse a repórteres nesta terça-feira que a Nasa detectou um novo problema na aeronave enquanto ela permanece acoplada à estação —uma válvula de oxidante "pegajosa".

A Starliner pode ficar ancorada na ISS por no máximo 45 dias, segundo autoridades da Nasa.

O lançamento da cápsula ocorreu no último dia 5 em Cabo Canaveral, na Flórida, pondo fim a uma série de adiamentos. Nela, viajaram dois astronautas da Nasa: o comandante Barry Eugene Wilmore, 61, e a piloto Sunita Williams, 58.

No dia seguinte, a Starliner acoplou à ISS. Durante o voo, foram identificados vazamentos de hélio no sistema de propulsão, o que inutilizou alguns dos 28 propulsores usados para manobrar a cápsula no espaço.

O projeto acumula anos de atraso e US$ 1,5 bilhão de custos não previstos de desenvolvimento. Seu sucesso é visto como crucial para a Boeing, que passa por uma crise em seu negócio de aviação.