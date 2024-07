Folha estreia série com os perfis de jovens pesquisadores

São Paulo

Estreia nesta quarta-feira (3) a série Folha Descobertas, projeto que apresentará os perfis de dez jovens pesquisadores brasileiros de diferentes áreas de atuação e regiões do país. A iniciativa da Folha é uma parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein.

A cada 15 dias, haverá a publicação de uma reportagem acompanhada de vídeo com a história de cada um deles, seus achados científicos e os percalços enfrentados para se fazer ciência no Brasil.

A diretora de Comunicação Institucional do Einstein, Débora Pratali, afirma que a ideia é apresentar, por meio de histórias reais, um panorama da pesquisa no país.

"A série mostra a importância de fazer e investir continuamente em pesquisa no país –especialmente em saúde, como fazemos no Einstein–, para responder aos grandes desafios do nosso tempo", acrescenta ela.

Folha estreia série de reportagens sobre jovens cientistas - DC Studio/Adobe Stock

Roberto de Oliveira, editor de Projetos Especiais & Parcerias, diz que historicamente a Folha sempre se dedicou a temas ligados à pesquisa e à ciência. "Nos últimos anos, o jornal vem realizando uma cobertura ainda mais atenciosa diante do negacionismo, que vem crescendo em todo o mundo", afirma ele.

"A nova série pretende revelar aos leitores do jornal pesquisadores que atuam em diferentes áreas", continua ele.

Oliveira ressalta que, como de praxe, as reportagens serão guiadas pelos preceitos que regem o jornalismo da Folha: a pluralidade, a independência e o senso crítico.

Para chegar aos pesquisadores retratados na série, a seleção partiu de indicações de um comitê formado por figuras de destaque do cenário científico nacional. Veja quem são elas:

Denise Pires de Carvalho, presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior);

Gisele Sampaio, chefe da pesquisa clínica em Neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein;

Helena Nader, presidente da ABC (Academia Brasileira de Ciências);

Kenneth Gollob, pesquisador sênior do Hospital Israelita Albert Einstein e diretor do Crio (Center for Research in Immuno-oncology);

Marcia Castro, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública de Harvard e colunista da Folha ;

; Marcio de Castro Silva, diretor-científico da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo);

Zélia Maria Da Costa Ludwig, pesquisadora do departamento de física da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora).

A cada membro desse grupo foi solicitada a indicação de três nomes, seguindo critérios em busca de diversidade de gênero e cor.

A Folha também pediu a eles que parte dos indicados fosse de fora do eixo Rio-São Paulo, região que concentra as mais destacadas universidades do país em relação à pesquisa, como a USP (Universidade de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A seleção final, para se chegar aos dez pesquisadores perfilados, coube à Redação da Folha.