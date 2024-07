Mistério de fóssil é resolvido com um giro

The New York Times

Alguns blobs fossilizados eram um enigma de 310 milhões de anos.

Paleontólogos decidiram que eram águas-vivas estranhas chamadas Essexella asherae. Mas a anatomia da criatura era diferente de qualquer água-viva viva.

Roy Plotnick, um paleontólogo da Universidade de Illinois em Chicago, virou um espécime de Essexella de cabeça para baixo enquanto fazia pesquisas. Imediatamente, a verdadeira identidade do blob aparentemente amorfo começou a tomar forma.

O que os cientistas pensavam ser uma água-viva flutuante se revelou outra criatura marinha completamente diferente.

Ilustração de aglomerado das anêmonas Essexella - Julius Csotonyi /The New York Times

Os fósseis de Essexella datam do período Carbonífero, quando as partes do norte de Illinois, nos EUA, pairavam logo acima da linha do Equador. Um delta de rio local alimentava o mar, criando uma rede de pântanos salobros que abrigavam escorpiões marinhos, centopeias e primeiros anfíbios. Muitas dessas criaturas foram enterradas por deslizamentos de lama, que protegeram seus restos de predadores e da decomposição. No século 19, mineradores de carvão começaram a escavar uma área a sudoeste de Chicago, conhecida como Mazon Creek, em busca de combustível, e os fósseis apareceram em seus montes de rejeitos.

Colecionadores têm encontrado os restos dessas criaturas nos leitos fósseis de Mazon Creek há mais de um século. A maioria dos fósseis está enterrada em nódulos de ironstone. Quebrar essas concreções revela as impressões de animais de corpo mole que se assemelham a alienígenas de olhos esbugalhados.

Cientistas publicaram a primeira descrição científica detalhada dos blobs em 1979. Os fósseis de Essexella são compostos por duas estruturas: uma região texturizada em forma de barril e um bulbo liso. Pesquisadores postularam que a área texturizada representava uma cortina em forma de saia que envolvia os tentáculos da água-viva. A região arredondada era o corpo da água-viva.

Mas com o passar do tempo, essa descrição pareceu estranha para muitos pesquisadores.

"Estávamos realmente forçando para encaixar no modelo de água-viva", disse Plotnick.

Nenhuma água-viva atual tem cortinas ao redor de seus tentáculos. Tal cortina tornaria a natação e a alimentação complicadas. A forma uniforme dos fósseis de blob também intrigava Plotnick.

"Se fosse uma água-viva que caísse no fundo do mar, ela se espalharia em todas as direções como um esfregão velho no chão", disse ele.

Plotnick testou algumas outras hipóteses para explicar os blobs —como criaturas gelatinosas em forma de barril chamadas salpas ou congregações coloniais de pequenas criaturas conhecidas como sifonóforos— mas cada nova identidade falhou em explicar a anatomia anômala de Essexella.

No final de 2016, Plotnick e um colega, James Hagadorn, um geólogo do Museu de Natureza e Ciência de Denver, investigaram a mãe de todas as coleções de blobs. Eles estavam no Field Museum em Chicago, um repositório de fósseis de Mazon Creek que possui a maior coleção de Essexella do mundo. A maioria foi doada por colecionadores amadores que estavam muito intrigados para deixar os fósseis no monte de sucata.

Os cientistas vasculharam gaveta após gaveta dos espécimes manchados. Eles alinharam vários fósseis para fotografar e comparar lado a lado em uma mesa. Um dos blobs chamou a atenção de Plotnick. Quando ele girou o fóssil de cabeça para baixo, ficou impressionado com a clareza que a mudança de perspectiva ofereceu.

"Parecia o fundo de uma anêmona", disse Plotnick. Ele acrescentou: "Essa foi uma das poucas vezes em que realmente tive o clássico momento eureca."

Enquanto Plotnick revisava a anatomia das anêmonas do mar, os blobs ambíguos começaram a fazer sentido. "Todas as coisas que nos incomodavam sobre isso ser uma água-viva agora fazem sentido", disse ele.

Em vez de ser o corpo de uma água-viva, a região arredondada da Essexella era a base de uma anêmona. O barril texturizado não era uma cortina que envolvia tentáculos, mas o corpo da anêmona. Alguns espécimes estão tão bem preservados que os cientistas puderam ver os músculos que a anêmona usava para dobrar e contrair.

Ilustração da anatomia da Essexella - Marjorie Leggitt/The New York Times

Plotnick, Hagadorn e sua equipe redescreveram Essexella como uma anêmona antiga no ano passado no periódico Papers in Palaeontology. Devido aos seus corpos moles, espécies antigas de anêmonas são conhecidas principalmente a partir de apenas um punhado de fósseis mal preservados. Com milhares de espécimes de Essexella relativamente bem preservados, essa espécie outrora enigmática é agora a anêmona mais conhecida no registro fóssil. Plotnick postula que esses animais uma vez forraram o fundo do estuário de Mazon Creek.

Essa não foi a única vez que paleontólogos inverteram o roteiro científico para esclarecer a identidade de um fóssil bizarro. Reconstruir qualquer animal antigo é complicado. Após milhões de anos no solo, os fósseis foram deformados e desgastados, esmagados e espalhados, e estampados em lajes de pedra.

Às vezes, a preservação de um fóssil é suficiente para desorientar os pesquisadores. Durante décadas, paleontólogos ficaram perplexos com o motivo pelo qual dinossauros blindados chamados Anquilossauros eram quase sempre fossilizados de cabeça para baixo. Em 2018, uma equipe postulou que os animais fortemente blindados frequentemente viravam de barriga para cima devido ao inchaço enquanto suas carcaças flutuavam para o mar.

E então há os esquisitos evolutivos que são difíceis de decifrar, não importa a orientação de seus fósseis.

Em 1869, o paleontólogo Edward Drinker Cope colocou erroneamente o crânio de um Elasmosaurus, um réptil marinho, na extremidade da cauda da criatura em vez de em seu pescoço alongado. Othniel Charles Marsh, outro paleontólogo, aproveitou o erro de Cope, desencadeando uma rivalidade que se transformaria na chamada Guerra dos Ossos.

Ainda mais estranho foi Hallucigenia. Durante décadas, os pesquisadores não conseguiam distinguir a cabeça da cauda da criatura, um verme coberto de tentáculos e espinhos semelhantes a pernas. Então perceberam que sua cabeça era realmente sua cauda, e vice-versa.

"Isso foi divertido e não um mero detalhe", disse Jean-Bernard Caron, paleontólogo do Museu Real de Ontário e coautor de um estudo de 2015 que determinou que um bulbo em uma extremidade da Hallucigenia era a cabeça da criatura. Fósseis melhor preservados de um animal relacionado na China também revelaram que Hallucigenia, como Essexella, foi originalmente reconstruída de cabeça para baixo.

"Claramente Hallucigenia passou por muitas inversões", disse Caron.

Enquanto o trabalho de Caron ajudou a esclarecer Hallucigenia, um artigo recente derruba sua descrição de 2012 de Pikaia, uma enigmática criatura semelhante a um verme do xisto Burgess no Canadá que supostamente era um precursor dos vertebrados. O novo estudo sugere que um órgão misterioso em forma de tubo que os pesquisadores pensavam correr ao longo das costas de Pikaia (e que poderia ter sido um cordão nervoso primitivo) é na verdade a cavidade intestinal do animal, correndo ao longo de sua barriga.

"O animal agora está de cabeça para baixo!" disse Caron. Mais uma criatura fossilizada ganhou uma nova história quando foi virada.