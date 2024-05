Clonagem de parente de estrela-do-mar é flagrada em fóssil

The New York Times

Alguns ofiuróides dão um braço e uma perna (e ainda outro apêndice) para se reproduzir. Quando os parceiros são escassos, essas criaturas marinhas parecidas com estrelas-do-mar se dividem ao meio. Cada lado então regenera a metade perdida, criando dois clones idênticos do animal original.

Esse processo, conhecido como fragmentação clonal, é praticado por quase 50 espécies de ofiuróides existentes e seus parentes estrela-do-mar. No entanto, os cientistas têm encontrado dificuldades em determinar quando os ofiuróides, um grupo desajeitado de equinodermos, começaram a se reproduzir dessa maneira.

Um fóssil recentemente descoberto na Alemanha empurra a origem da clonagem de estrelas-do-mar para mais de 150 milhões de anos atrás. Em um artigo publicado na quarta-feira na revista Proceedings of the Royal Society B, uma equipe de cientistas descreve o fóssil de um ofiuróide que foi petrificado enquanto regenerava três de seus seis membros.

Um fóssil da Alemanha de ofiuróide enquanto regenera três de suas seis pernas há mais de 150 milhões de anos - Proceedings of the Royal Society B

"É a primeira evidência fóssil desse fenômeno", disse Ben Thuy, paleontólogo do Museu Nacional de História Natural do Luxemburgo e autor do novo estudo. O espécime, acrescentou, mostra que "a fragmentação clonal é na verdade muito mais antiga do que se pensava anteriormente."

O fóssil de ofiuróide foi descoberto no depósito de calcário de Nusplingen, no sul da Alemanha. No final do período Jurássico, há 155 milhões de anos, esta área era uma lagoa amena lar de crocodilos marinhos, tubarões e pterossauros. Quando algumas dessas criaturas morreram, elas afundaram até o fundo e foram enterradas pela lama. Os baixos níveis de oxigênio retardaram sua decomposição, impedindo que os necrófagos se alimentassem das carcaças.

Essas condições preservaram os fósseis em detalhes incríveis, capturando estruturas delicadas como asas de libélula e até uma pena de dinossauro. O ofiuróide recém-descrito é outro tesouro impresso nas lajes de calcário do local. "Você tem esse ofiuróide com cada peça em seu lugar original, como se tivesse sido levado pela maré até a praia ontem", disse Thuy.

O fóssil de ofiuróide foi descoberto durante uma escavação em 2018 por pesquisadores do Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, na Alemanha. Thuy se juntou a pesquisadores de toda a Alemanha e Áustria para estudar o fóssil.

A anatomia desigual do ofiuróide chamou a atenção. Três de seus braços eram traços finos em comparação com seus outros três braços, que eram maiores e pontilhados com espinhos.

Os cientistas colocaram o ofiuróide dentro de um micro-CT scanner para examinar sua estrutura. Eles também compararam a anatomia do animal com outras espécies de ofiuróides.

Os pesquisadores concluíram que o fóssil é o membro mais antigo conhecido de uma família ainda existente de ofiuróides chamada Ophiactidae. Eles colocaram o ofiuróide fóssil no gênero Ophiactis e adicionaram o nome da espécie hex, ambos em referência aos seus seis braços, e como uma homenagem a Hex, um supercomputador mágico criado pelo escritor de fantasia Terry Pratchett. Nos livros "Discworld" de Pratchett, Hex é capaz de imaginar o inimaginável.

Para os cientistas, descobrir uma criatura fossilizada se clonando era inimaginável.

No passado, os pesquisadores descobriram fósseis de estrelas-do-mar regenerando membros únicos. Uma estrela-frágil de um depósito jurássico na Suíça até estava regenerando vários membros quando fossilizada. Mas os padrões de crescimento irregulares nesses fósseis anteriores parecem representar estrelas-do-mar recuperando membros perdidos por lesão. Em contraste, O. hex parece estar regenerando membros ao longo de um plano simétrico, tornando-se o único fóssil de equinodermo conhecido congelado no rescaldo da clonagem.

O novo fóssil fornece evidências de que as estrelas-frágeis têm se dividido em duas desde pelo menos o final do período jurássico. De acordo com Gordon Hendler, um curador de equinodermos no Museu de História Natural do Condado de Los Angeles, aproximadamente metade de todas as estrelas-frágeis vivas de Ophiactis são capazes de se dividir em duas. A reprodução assexuada ajuda os esguios catadores a colonizar rapidamente ambientes como prados de esponjas e manchas de algas.

Por viverem geralmente em populações densas, pode ser possível encontrar mais clones de estrelas-frágeis no calcário de Nusplingen. Mas Hendler diz que encontrar um fóssil como este espécime de O. hex foi uma questão de sorte.

"As chances de outra descoberta como esse 'elo antigo' parecem ser extremamente pequenas", disse ele em um e-mail. "Espero estar errado!"