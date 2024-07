Tubarões evoluíram devido ao aquecimento de oceanos há mais de 100 milhões de anos

The New York Times

Parece algo saído de um roteiro de filme de Hollywood, mas de fato aconteceu: pesquisadores dizem que o aumento das temperaturas oceânicas há mais de 100 milhões de anos pode ter feito com que os tubarões crescessem mais, nadassem mais rápido e se tornassem os poderosos predadores que conhecemos hoje.

Em um artigo publicado no mês passado na revista Current Biology, cientistas relataram que mediram o tamanho das barbatanas e os comprimentos dos corpos de 500 tubarões, de espécies extintas e outras existentes, e compararam essas informações com dados da árvore evolutiva da família desses animais.

Os resultados indicam que aproximadamente 122 milhões de anos atrás, quando o oceano ficou muito quente, alguns tubarões abandonaram seu habitat no fundo do mar e migraram para o oceano aberto. Essa mudança pode ter alterado sua estrutura de barbatanas e corpo, resultando em alterações em seu tamanho e capacidade de nadar.

Tubarão em águas próximas à Ilha de Guadalupe, no México - Benjamin Lowy - 12.nov.15/NYT

É um equívoco pensar que todos os tubarões são como os do filme "Tubarão" que nadam perto da superfície. A maioria sempre viveu no fundo do oceano. E, diferentemente de seus parentes de águas abertas, eles não precisam nadar constantemente para respirar e podem descansar no fundo do mar.

A necessidade de respirar, porém, pode ter sido exatamente o estímulo que levou alguns a deixarem o fundo do mar.

Os autores do estudo afirmam que o fundo dos oceanos no Cretáceo pode ter se tornado cada vez mais pobre em oxigênio em alguns lugares. E, para que os ancestrais de muitos tubarões modernos sobrevivessem e no fim prosperassem, era hora de abandonar o fundo do mar.

Pistas dessa mudança de habitat, e o que perdurou em cada ambiente, são vistas nas nadadeiras peitorais em evolução de antigos tubarões.

"A maioria dos tubarões de águas abertas tende a ter nadadeiras alongadas, e os que vivem no fundo têm nadadeiras mais curtas", disse o professor de biologia Lars Schmitz, do Claremont McKenna College, na Califórnia, que é autor do artigo.

O coautor do estudo Phillip Sternes, pesquisador de tubarões baseado na Califórnia, comparou as nadadeiras peitorais às asas de um avião. "Asas longas e estreitas [como as de um avião comercial, por exemplo] ajudam na sua relação sustentação-arrasto, então reduz o custo de combustível", disse ele. Em contraste, as "asas curtas e grossas de modelos de combate não são boas para viagens de longa distância, mas eles podem virar rapidamente".

O mesmo vale para os tubarões: barbatanas peitorais mais longas podem ter tornado a natação mais eficiente para aqueles de maior porte, uma adaptação importante para espécies cuja respiração passou a exigir natação constante.

Mas não é apenas o tamanho do corpo e das barbatanas que pode ter aumentado. O pico da temperatura da superfície do oceano no Cretáceo, em torno de 28ºC, pode ter afetado a velocidade dos tubarões —para comparação, a média de hoje é de 20ºC.

Tubarões e outros peixes são semelhantes à maioria dos animais, explicou Timothy Higham, coautor da pesquisa e professor da Universidade da Califórnia, Riverside, "no sentido de que a função muscular é muito dependente da temperatura". Em outras palavras, "se seus músculos se aquecem, eles se tornam melhores em contrair rapidamente".

Temperaturas mais quentes e músculos mais rápidos e ágeis significavam que os tubarões "podiam bater o rabo para a frente e para trás mais rapidamente", segundo ele. Isso se traduz em aumento de velocidade, o que poderia então ter levado os tubarões a "expandir-se para um habitat mais aberto", capturando presas de natação rápida e evitando outros predadores marinhos do Cretáceo que agora estão extintos.

Tudo parece vantajoso. Porém, agora com o aumento das temperaturas oceânicas por causa do aquecimento global, poderíamos ver mudanças semelhantes nos tubarões de hoje? Ou seja, poderiam ficar ainda maiores e mais rápidos?

O aquecimento global há milhões de anos pode ter introduzido importantes adaptações evolutivas em alguns tubarões, mas, na avaliação de Higham, é mais provável que a rápida mudança do clima atualmente possa resultar em danos. Pois, enquanto alguns tubarões se adaptaram aos oceanos do Cretáceo, "também houve a extinção de muitos outros animais", afirmou ele.

Allison Bronson, professora na Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, Humboldt, que não estava envolvida na pesquisa, concordou.

"A disseminação de zonas anóxicas marinhas e mudanças no clima global, muitas vezes ocorrendo concomitantemente com a acidificação dos oceanos, resultaram nas piores extinções em massa da história da Terra", disse ela. "O ritmo das mudanças agora é de fato sem precedentes."