Extintos escorpiões marinhos gigantes eram nadadores de longa distância

A maioria dos escorpiões modernos caberia na palma da sua mão. Mas nos oceanos da era Paleozoica, há mais de 400 milhões de anos, animais conhecidos popularmente como escorpiões marinhos eram predadores de topo de cadeia que podiam crescer mais do que o tamanho de uma pessoa.

"Eles funcionavam efetivamente como tubarões," disse Russell Bicknell, um paleobiólogo do Museu Americano de História Natural.

Uma nova pesquisa de Bicknell e colegas, publicada no sábado na revista Gondwana Research e baseada em fósseis australianos, revela que os maiores escorpiões marinhos eram capazes de atravessar oceanos, uma descoberta que está "absolutamente empurrando os limites do que sabemos que os artrópodes podiam fazer," ele disse.

Fóssil de Jaekelopterus rhenaniae, escorpião marinho que viveu aproximadamente 390 milhões de anos atrás e que é um dos maiores artrópodes já descobertos - Wikimedia Commons

O que é comumente conhecido como escorpiões marinhos era um grupo diversificado de artrópodes chamados euriptéridos. Eles vinham em muitas formas e tamanhos, mas são talvez mais conhecidos por seus maiores representantes, que podiam crescer mais de 2,7 metros de comprimento. Com enormes garras, um exoesqueleto robusto e um conjunto forte de pernas para nadar, os maiores escorpiões marinhos provavelmente dominavam os mares.

Por mais temíveis que esses artrópodes devem ter sido para as presas do Paleozoico, eles se extinguiram sem muito alarde. O registro fóssil dos euriptéridos atingiu seu pico no período Siluriano, que começou há cerca de 444 milhões de anos, e depois eles desapareceram abruptamente após o final do período Devoniano, cerca de 393 milhões de anos atrás.

Essa virada repentina do destino deixou os cientistas perplexos.

"Eles aparecem, começam a se sair muito bem, ficam muito grandes e depois se extinguem," disse James Lamsdell, um paleobiólogo da Universidade da Virgínia Ocidental que não esteve envolvido no estudo. "Por um tempo, eles foram tão dominantes, e depois simplesmente desapareceram."

Artrópodes gigantes não foram vistos desde então e entender melhor quão difundidos eram os escorpiões marinhos gigantes poderia lançar as bases para explicar por que aconteceu o sumiço.

A maioria dos fósseis de euriptéridos veio da América do Norte e da Europa, com alguns descobertos mais recentemente na China. Embora alguns fósseis de euriptéridos tenham sido relatados anteriormente na Austrália, eram fragmentos muito quebrados e ambíguos para identificar se eram das maiores espécies de escorpiões marinhos.

O estudo de Bicknell documenta um novo conjunto de fósseis de euriptéridos da Austrália. Eles também são fragmentos, mas ele suspeitava que poderiam ser identificados.

Um exame cuidadoso revelou que os fragmentos eram principalmente de exoesqueleto, incluindo uma peça potencial da cabeça com sugestões de um olho. Bicknell estava confiante o suficiente nas peças para atribuí-las a dois tipos de euriptéridos: Pterygotus e o maior escorpião marinho conhecido, Jaekelopterus.

A análise de Bicknell das formações rochosas nas quais os fósseis foram encontrados mostrou que eram essencialmente idênticas àquelas onde os fósseis foram encontrados do outro lado do mundo: mares rasos e deltas ao redor das margens dos continentes. Um conjunto de fósseis foi encontrado com peixes com armadura, e outro com um pouco de fezes fósseis contendo fragmentos de trilobitas, sugerindo que os escorpiões marinhos poderiam estar se alimentando de presas crocantes.

Os fragmentos são melhores do que o que havia sido encontrado anteriormente, embora descobrir mais espécimes na Austrália ajudaria a solidificar o caso, disse Lamsdell.

Se Bicknell estiver correto, os fósseis expandem o alcance dos maiores escorpiões marinhos para o antigo supercontinente Gondwana, onde não haviam sido encontrados antes. A descoberta também apoia a capacidade dos escorpiões marinhos de atravessar oceanos —o que não era uma tarefa pequena. Na época, uma jornada entre Gondwana e o supercontinente Euramérica poderia ter sido de milhares de milhas, dependendo da rota.

"É muito legal ver que, sim, eles estavam viajando muito longe," disse Bicknell. "Eles realmente chegaram a Gondwana."

Bicknell espera que estudos futuros revelem se os escorpiões marinhos gigantes chegaram em um evento de migração único ou se se moviam sazonalmente.

O fato de que escorpiões marinhos gigantes fizeram essa jornada sugere que o gigantismo poderia ter desempenhado um papel importante na migração. Poderia simplesmente ser que os animais precisavam de um corpo grande para sobreviver nos oceanos, como tubarões e baleias oceânicos hoje, disse Lamsdell. Uma vez que ficaram grandes o suficiente, poderiam fazer a travessia.

Mas por que o grande tamanho dos escorpiões marinhos permitiria tal sucesso global e ainda assim permitiria que eles se extinguissem um curto período geológico depois permanece um mistério. Ter um melhor controle sobre seu alcance apontará os cientistas para novos lugares para procurar fósseis, o que, por sua vez, poderia ajudar a esclarecer as coisas.

"Com o tempo, haverá mais descobertas," disse Lamsdell. "Então teremos uma ideia ainda melhor do que está acontecendo com esses animais."