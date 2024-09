Partes de SC, SP e MS têm alerta para perigo de tempestades

Rio de Janeiro

Em meio à forte onda de calor que assola o país, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu neste sábado (14) alerta de risco de tempestade em parte dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. As temperaturas, porém, ainda devem continuar elevadas.

O alerta de perigo de tempestade, emitido às 9h deste sábado, inclui a região que vai do norte de Santa Catarina ao sul de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Prevê chuvas, ventos intensos e queda de granizo, com risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Na região central de Santa Catarina e em uma área que pega parte de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Acre, há perigo potencial de tempestades com as mesmas características, mas com menor risco de danos.

Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão em atenção para risco de tempestade; outras regiões, porém, seguem com problemas de baixa umidade - Lívia Marra - 25.fev.2021/Folhapress

A possibilidade de tempestade é reflexo da chegada de uma frente fria à região, prevista para este fim de semana, que deve aliviar o calor e a baixa umidade do ar.

Uma grande área do país, porém, ainda permanece sobre perigo de alerta de baixa umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais e à saúde. Essa área envolve regiões de nove estados, do norte de São Paulo ao Maranhão.

Inclui a região de Pedregulho, a cidade paulista que há mais tempo sofre com as consequências do fogo. O município, de 15 mil habitantes registra focos de incêndio ativos desde 24 de agosto e, segundo dados da cooperativa de cafeicultores, teve cerca de 5.000 hectares e quase 6 milhões de árvores queimadas.

O Inmet alerta que a maior parte do país continuará sofrendo com as altas temperaturas neste sábado, mas a situação já muda no domingo (15). Em São Paulo, por exemplo, os termômetros devem cair para a casa dos 23°C.

Com o espalhamento dos incêndios pelo estado para mais de 300 municípios, praticamente metade da frota de helicópteros da Polícia Militar de São Paulo está sendo usada no combate às queimadas. Entre domingo (8) e quinta-feira (12) decolaram 14 helicópteros Águia para ações em 56 cidades.