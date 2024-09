Islândia coleta lava para tentar se defender de erupções vulcânicas

The New York Times

A Islândia é uma fortaleza construída a partir do fogo vulcânico. Seus habitantes estão familiarizados com as frequentes erupções vulcânicas do país, a maioria das quais são mais belas do que incômodas. Mas em 2021, a nação ficou boquiaberta quando uma parte de um canto há muito adormecido da ilha explodiu em chamas magmáticas, iniciando um fogo que poderia queimar por décadas.

A primeira erupção foi um choque. Mas hoje, a lava serpenteando regularmente pela paisagem é o novo normal. "Isso foi tão estranho no começo," disse Rebekka Hlin Runarsdottir, geóloga e técnica da Universidade da Islândia. "E agora, estamos apenas vivendo nessa realidade."

Faz 800 anos desde que a Península de Reykjanes, no sudoeste, foi palco de fluxos ativos de lava. Na esperança de descobrir por que o vulcanismo ressurgiu lá, os cientistas estão coletando amostras de rocha derretida sempre que ela escorre da crosta.

Lava e fumaça irrompendo de um vulcão perto de Grindavik, na península de Reykjanes, na Islândia. Um novo vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia em 22 de agosto de 2024, lançando lava quente no ar na sexta erupção a atingir a região desde dezembro de 2023, disseram as autoridades - -/AFP

Coletar lava é uma tarefa peculiar. Apesar de exigir lidar com matéria perigosamente quente exsudando das entranhas da Terra, não é um empreendimento de alta tecnologia.

O cavalo de batalha dos coletores de lava é geralmente a humilde pá. Para obter uma amostra decente, os cientistas cravam essas ferramentas de jardinagem na substância viscosa. Fazer isso parece estranho, porque a lava "não é um líquido normal, é mais viscosa," disse Alberto Caracciolo, vulcanólogo e geoquímico da Universidade da Islândia. "É meio parecido com mel —ou talvez mais com uma consistência de marshmallow."

Depois, o fluido incandescente vai para "um balde qualquer" cheio de água para apagar a lava e preservar seus compostos químicos reveladores, disse Caracciolo. Depois disso, é levado rapidamente ao laboratório.

Um objetivo de toda essa coleta de lava é manter as pessoas fora de perigo. As erupções da península não vêm de vulcões preexistentes, mas de fissuras mais furtivas capazes de aparecer onde quiserem. E outras cicatrizes vulcânicas antigas por toda a Islândia sugerem que grande parte de Reykjanes está potencialmente em risco.

As primeiras erupções começaram em vales desabitados ao lado de uma montanha chamada Fagradalsfjall. Mas desde o final de 2023, as fissuras apareceram em Svartsengi, que contém uma grande usina geotérmica e a cidade de Grindavik. A última erupção começou em 22 de agosto, com lava laranja queimado jorrando de uma nova fenda de 4 km de comprimento.

À medida que o magma em movimento fez o solo acima inflar, desinflar, tremer e convulsionar, os cientistas rastrearam sua migração subterrânea com notável precisão. Consequentemente, as autoridades conseguiram colocar todos em segurança antes de cada nova erupção começar e construíram muros improvisados para desviar a lava da infraestrutura.

Mas outras perguntas permanecem sem resposta. Por que Fagradalsfjall deu lugar a Svartsengi? Cada um está a um passo do outro, então "esses sistemas estão conectados em profundidade ou não?" disse Caracciolo. Fagradalsfjall vai voltar? E outras redes de fissuras despertarão pela península, incluindo aquelas próximas a Reykjavik, a capital?

Os cientistas esperam que haja pistas na química da lava que coletaram. A lava não é um fluido homogêneo, mas uma sopa de gases presos, líquidos e cristais iridescentes que preservam um registro de sua gênese e jornada pelo labirinto abaixo. Estudando o passado recente da península, os pesquisadores esperam abrir uma janela para seu futuro eruptivo.

Quando uma nova erupção começa, cientistas como Caracciolo, vestidos da cabeça aos pés com equipamentos resistentes ao calor, correm para o local e coletam o máximo de lava que podem carregar. Runarsdottir é uma das pesquisadoras encarregadas de preparar essas amostras coletadas para exame forense.

Algumas amostras são colocadas em montagens simples —cubos cobertos de resina que expõem apenas a superfície aos geoquímicos. Estas são usadas para análises rápidas que ajudam os pesquisadores a responder: A química geral da lava mudou desde a última erupção? Isso é o normal, ou há algo claramente diferente?

Outras amostras são transformadas em seções finas —fatias de rocha envoltas em resina— que mostram o interior vítreo e caleidoscópico da lava. "Levo dias para fazer uma boa seção fina," disse Runarsdottir. Estas são usadas para rastrear mudanças intrincadas no vulcanismo da península. Minerais reveladores, fluidos, texturas e tons nessas prisões cristalinas oferecem pistas. A composição mudou? O magma está ficando mais viscoso, talvez um pouco explosivo? Ou está ficando mais fluido, permitindo que se espalhe mais rapidamente pela paisagem?

As amostras revelaram que os dois sistemas de fissuras ativas da península têm semelhanças em sua composição química, sugerindo que ambos foram cozidos no mesmo forno geológico profundo.

Apesar de uma origem geológica compartilhada, os dois sistemas vulcânicos são distintos. As erupções de Fagradalsfjall aproveitaram rocha derretida que subiu diretamente da fronteira entre a crosta e o manto mais maleável abaixo.

Por outro lado, no meio da crosta abaixo de Svartsengi, há depósitos magmáticos interconectados, cada um com uma nova mistura química. "Não é uma única câmara magmática, mas algo mais complicado e dinâmico," disse Caracciolo. Às vezes, essas erupções são alimentadas por um único depósito. Em outras ocasiões, vários depósitos se soltam simultaneamente, despejando uma mistura complexa na terra invernal.

Os vulcanólogos estão apenas começando a entender o que está acontecendo sob Reykjanes —e o magma não está facilitando. "Cada erupção nos mostra algo diferente," disse Caracciolo. Tudo o que podem fazer é perseguir essa lava pela península, pá e balde na mão, enquanto mais camadas de tinta vermelha são adicionadas a este castelo em constante mudança que se ergue acima do mar.