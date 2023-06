Depois da batalha em torno da aprovação do PL 2630, com as big techs interferindo diretamente em defesa de seu lucrativo negócio, o projeto caiu no limbo. Protegida, a bandalha nas redes continua a mil. Um exemplo é o vídeo que mostra dezenas de homens vestidos de preto, encapuzados e armados com fuzis, disparando para o alto; eles comemoram, gritam, erguem o arsenal.

Não é um conflito verdadeiro. É uma filmagem da série "Arcanjo Renegado", no Complexo da Maré. A mentira, porém, vem contextualizada em legendas: "Parabéns, STF e Flávio Dino, pois o problema é a nossa arma, do CAC, legalizado" e "Parece o México, mas é a favela da Maré, no Rio de Janeiro. Esse é o Brasil sob o governo do ‘amor’ de Lula, porque sob o governo do ‘ódio’ de Bolsonaro jamais vimos cenas como estas".



A estratégia de demonizar a segurança pública não é novidade. Foi assim que a extrema direita conseguiu se projetar na última década, explorando a imagem —esta, sim, real— do cidadão impotente diante da violência. O sintomático é que, enquanto esteve no poder, o bolsonarismo não apresentou soluções para a área. Preferiu comemorar o "cancelamento de CPFs" com dancinhas em programas de auditório ou aparelhar a PRF com caveirões que estão parados nos pátios, gastando mais de R$ 100 milhões em uma compra suspeita que está sob investigação do MP.

O governo Lula tem assistido à guerra doméstica sem elaborar até agora uma plataforma extensiva de combate à criminalidade, a qual teria de contar com os governos estaduais, responsáveis pelas PMs.

Relançar o Pronasci é quase nada para quem está proibido de andar no centro de São Paulo. Ou para quem vive no Rio, destino preferido não mais dos turistas e sim dos bandidos de outros estados. Uma cidade onde a milícia está à vontade para exigir dinheiro de qualquer um. Até de quem dorme na rua em cama de papelão.