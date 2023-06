Com vista grossa de boa parte do Parlamento e em especial do presidente da Câmara, Arthur Lira, que desconheceu mais de 150 pedidos de abertura de impeachment, Bolsonaro fez o que quis na Presidência.

Alvo de mais de 600 processos, cometeu sobretudo crimes de responsabilidade, que foram naturalizados usando-se a desculpa de que, num belo dia de São Nunca, as instituições iriam moderá-lo. Por pouco —mostram as mensagens no celular do seu ajudante de ordens— não deu um golpe de Estado ao estilo tabajara, com o apoio de envernizados juristas e um grupo de militares preocupados em não perder suas benesses e cuja ideologia de direita funciona como disfarce para o projeto de ganhar vantagem e dinheiro em tudo, passando por cima da moral e da legalidade.

Bolsonaro, no entanto, preparou com as próprias mãos a corda do seu enforcamento. Não pode culpar ninguém, além de si mesmo, pelo fracasso político. Em julho de 2022, a menos de três meses do primeiro turno das eleições, convocou uma reunião no Palácio da Alvorada com o corpo diplomático internacional. Durante 50 minutos, mentiu ao menos 20 vezes, média até baixa considerando seu histórico de atleta golpista.

O objetivo era desacreditar com informações distorcidas o sistema eleitoral, além de atacar ministros do STF, numa espécie de resumo do plano autoritário que pautou o governo. O conteúdo e as circunstâncias da reunião estão no centro do julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível por oito anos. Quem procura acha.

O ex-presidente já espera a condenação e irá recorrer. Quem sabe, enquanto isso, não compra um chalé —com dinheiro vivo, claro— no condomínio de luxo Bolsonaro Beach, na praia de Tabatinga, litoral do Rio Grande do Norte, destinado só a "famílias bacanas", segundo o construtor. A única recomendação é ter cuidado com os tiroteios nos fins de semana.