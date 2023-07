Rio de Janeiro

Em 1960, Jânio Quadros atravessou o Atlântico a bordo do Aragon, navio da Mala Real Inglesa com destino a Londres. Era segredo, mas o furão Joel Silveira conseguiu embarcar também e relatou o que viu no livro "Viagem com o Presidente Eleito", que reli agora pensando na falta que fez um repórter de olho em Arthur Lira durante o cruzeiro de Wesley Safadão nas águas do Caribe.

Joel mostra um Jânio diferente daquele que encantou 5,6 milhões de eleitores trajando paletó escuro pontilhado de caspa (ou seria talco?), colarinho e gravata soltos, amarfanhado e despenteado, óculos pesados escorregando até a ponta do nariz.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conversa com o cantor Wesley Safadão - Reprodução - Reprodução

Eleito, a camuflagem populista desapareceu. O político era outro: cheirando a lavanda, os fios de cabelo nos devidos lugares, o bigode aparado, vestindo um terno de casimira, a gravata impecável, a camisa engomada, as abotoaduras de prata, enquanto consumia generosas doses de uísque contrabalançadas com goles de cerveja Guinness e, apesar da presença de dona Eloá, escancaradamente dava em cima de uma viajante açoriana: "Atrás de ti, perto do bar, já percebeste aquela senhora de boas carnes?". Jânio dizia "senhôra", não senhora.

Como se comportou o reizinho Arthur a bordo do navio MSC Seaside, com piscinas, spas, pistas de dança, restaurantes e bares exclusivos, cabines de luxo com lençóis egípcios e mordomo em tempo integral? O presidente da Câmara pagou tudo do próprio bolso (o pacote vip não sai por menos de R$ 40 mil) ou foi convidado? Cantou "Camarote" ("Agora assista aí de camarote /Eu bebendo gela, tomando Ciroc / Curtindo na balada, só dando virote"), sucesso do Safadão?

Pensando bem, foi melhor que jornalistas não tenham acompanhado o cruzeiro, pois corriam o risco de serem jogados ao mar dos tubarões. Lira lidera hoje uma escalada anti-imprensa, movendo ações judiciais em que pede a proibição e a censura de reportagens sobre ele.