O Datafolha revelou que a saúde lidera o ranking de preocupação dos brasileiros, à frente da educação e da violência. Esta mostrou uma queda, de 17% em setembro para 10% em dezembro. No entanto, 50% avaliam como ruim e péssima a gestão do governo federal na segurança. Para piorar, Lula ainda não indicou o novo ministro da Justiça e discute se refaz o Ministério da Segurança.

Talvez por isso o governador do Rio não deu palavra sobre os recentes casos de ataques e furtos em Copacabana, espetacularmente flagrados por câmeras e exibidos à farta na internet. Cláudio Castro —que trocou o comando da polícia por pressão de deputados e recriou a Secretaria de Segurança para abrigar um aliado de Flávio Bolsonaro— deve achar que nada tem a ver com o bode. Ou está mais interessado na candidatura de Alexandre Ramagem a prefeito.

A insegurança amedronta. Ela é real, bárbara, sufocante. Mas não é, como muitas pessoas supõem, um privilégio do Rio (não faço aqui a defesa da minha cidade, vivo assustado e precavido como todo carioca). Em outro do ranking, o Brasil se destaca com 11 das 50 cidades mais violentas do mundo por homicídios a cada 100 mil habitantes. A situação é um combustível para plataformas políticas, sobretudo as de extrema direita, que visam o Planalto e os palácios estaduais.

Momento em que pedestre é agredido com soco no rosto em Copacabana - Reprodução/TV Globo

Em 2018 a televisão exibiu um Carnaval marcado por arrastões. O prefeito Marcelo Crivella estava na Europa. Os índices de violência se mantiveram estáveis, mas as imagens fortes motivaram a intervenção comandada pelo general Braga Netto e o fortalecimento político dos militares.

Igual a 2015, ressurgem os justiceiros, armados com tacos e socos-ingleses, que prometem fazer uma limpeza na zona sul da cidade. No roteiro previsível, tramita na Alerj um projeto de deputado bolsonarista para criar a função de guardiões da segurança. Ou seja, legalizar a milícia playboy.