Programado para o segundo semestre, no clima das eleições municipais, o Femeapá —Festival de Mentira que Assola o País— começou bem antes e de maneira incontrolável. Mais eficiente para propagar desinformação em doses industriais, a edição deste ano promete superar os piores momentos das turnês de 2018, 2020 e 2022. Portando celulares na mão e rolando a timeline sem parar, parte do público delira com a autopromoção e o discurso "libertário"; outra parte se revolta, já cansada de denunciar a má-fé.



Um dos maiores patrocinadores do espetáculo é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que em abril anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a regulação das big techs. Desde 2020 tramita o PL 2.630, que já passou por dezenas de audiências públicas. Na prática, o que Lira fez foi enterrar, mais uma vez, o projeto.

A orquestração da cascata é transnacional. Em março, uma comitiva de deputados liderada por Flávio Bolsonaro passou uma semana nos EUA, usando recursos públicos, com o objetivo de convencer parlamentares do Partido Republicano de que o Brasil é uma ditadura e, como tal, precisa sofrer punições. O bando de patriotas insistiu na velha teoria da conspiração que voltou a ser espalhada pelos robôs de Musk: a de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, agiu para eleger Lula.

Enquanto a catástrofe climática matava no Rio Grande do Sul, todo tipo de mentira viralizou, e continua a viralizar. Difícil escolher a mais inacreditável, mas uma delas "informava" que Bolsonaro havia destinado R$ 17 milhões, aquele dinheiro que ele recebeu de apoiadores, para ajudar as vítimas das enchentes.



Os terroristas do like aproveitam a tragédia para faturar, política e financeiramente, com ataques que atrasam o socorro e ampliam a desgraça. Sobrou até para as Forças Armadas, antes idolatradas e hoje hostilizadas. O Femeapá-2024 apenas começou.