É lógico que a ideia veio de um internauta, e o prefeito Eduardo Paes acatou-a imediatamente: fazer uma estátua de Silvio Santos na Lapa, em frente aos Arcos. O artista Ique Woitschach, escolhido para tocar o projeto, já deve estar modelando o sorriso e o microfone na lapela.

Filho mais velho de um casal de imigrantes sefarditas, Senor Abravanel pode ter vindo ao mundo na Lapa carioca —mas param aí as ligações dele com o bairro boêmio. Outras propostas de lugar, todas sugeridas por fãs, são menos incoerentes: a praça Cruz Vermelha ou a esquina das ruas do Senado e dos Inválidos, endereços onde o apresentador passou a infância. Ou a praça Quinze, onde iniciou seu primeiro empreendimento: um serviço de alto-falantes nas barcas da baía de Guanabara.

Homenagens apressadas, feitas em época de disputa eleitoral, costumam ser falsas boas ideias. O ex-prefeito Cesar Maia resolveu que a avenida Vieira Souto passaria a se chamar Tom Jobim. A família do engenheiro que modernizou o porto do Rio estrilou e Tom acabou aeroporto, triste sina. A tradicional rua Montenegro, em Ipanema, virou Vinicius de Moraes. Freguês do bar Veloso, ali perto, Vinicius muito provavelmente detestaria a mudança.

A Prefeitura de São Paulo —cidade que Silvio Santos escolheu para viver e trabalhar, tornando-se um fenômeno de comunicação— quer batizar um complexo de saúde, um centro educacional e uma ponte com o nome dele. Escolhas mais sóbrias.

Minha maior lembrança dos programas de Silvio Santos é das participações de Aracy de Almeida, a esplêndida intérprete de Noel Rosa que ele tirou do ostracismo artístico nos anos 1970 e 80. Silvio tinha adoração pela personalidade irreverente e pelas tiradas da cantora, capaz de dizer para o calouro: "Vai levar 10 mangos só pela cara de pau". Aracy morreu em 1988. Nenhum prefeito pensou em fazer uma estátua dela no bairro do Encantado.