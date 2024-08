Como vocês lidam com erros? Ao conversar com tantas mulheres, é evidente como o medo de errar permeia nossas vidas. Para muitas, senão a grande maioria, errar é inadmissível, um verdadeiro gatilho que pode gerar ansiedade e autocrítica. Mas por que essa sensação tão intensa se errar é uma experiência humana? A resposta está na construção social que nos condiciona desde cedo à perfeição.

Somos criadas para sermos perfeitas, gentis e impecáveis em tudo o que fazemos. Desde pequenas, nos ensinam que qualquer falha é um fracasso, e esse ideal de perfeição está profundamente ligado às expectativas de gênero. O que nos ensinam é que errar não faz parte do nosso repertório —somos pressionadas a manter um padrão que, no fundo, é irreal e opressor.

Desde pequenas, nos ensinam que qualquer falha é um fracasso, e esse ideal de perfeição está profundamente ligado às expectativas de gênero - fizkes/Adobe Stock

Com este cenário forçado garganta abaixo desde criança, é praticamente impossível uma mulher achar razoável errar, até porque somos massacradas quando nós, meras mortais, cometemos esse erro. Obviamente, essa construção sem sentido e tóxica reflete diretamente em como lidamos com essas situações.

Mas, estou aqui para dizer: tudo bem errar. Nossos erros não definem nosso valor, nossa competência ou nosso caráter. Eles são, na verdade, oportunidades valiosas de aprendizado e crescimento. Errar é uma parte essencial do processo da vida, e não devemos permitir que esse ideal de perfeição nos impeça de avançar.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Que nós, mulheres, sejamos acolhedoras com a oportunidade de errar e, para além, que vejamos esses momentos como forma de aprendizado, sem nos diminuirmos no processo. Vamos nos apoiar e nos incentivar a abraçar nossos erros como uma forma de evolução. Não somos menos por errar: ao contrário, somos mais fortes e mais resilientes por aprendermos com cada desafio. Vamos mudar essa narrativa e celebrar nossa humanidade, errando e aprendendo com coragem e graça.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis