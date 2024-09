Sinto um orgulho muito grande pela quantidade de conhecimento e estudo que consigo oferecer por meio do trabalho da Rede Mulher Empreendedora. Tudo isso graças ao constante trabalho feito pela minha equipe incrível de mulheres e alguns homens que se esforçam para trazer o melhor para as futuras empreendedoras. Vocês sabem que meu objetivo com a RME, além de criar uma rede para as mulheres que se sentem tão sozinhas no mundo do empreendedorismo e oferecer conhecimento e estudo, é ajudá-las a conquistar a sua autonomia financeira.

Inclusive, este é um dos aspectos mais importantes quando falamos de empreendedorismo feminino, já que muitas dessas mulheres se encontram em relações tóxicas porque são dependentes financeiras de seus parceiros, o que lhes impede de ter uma vida digna, para ela mesma e muitas vezes para os próprios filhos frutos dessa relação. Este, infelizmente, é um cenário bem comum e conheço, inclusive, mulheres que já passaram por isso.

Quem nos ama de verdade vai ficar feliz com as nossas conquistas - Gorodenkoff Productions /Adobe Stock

Outro cenário tão comum quanto, mas que a maioria pode desconhecer, é quando acontece o contrário. A mulher não está necessariamente em uma relação tóxica e ainda ganha o próprio dinheiro, mas é justamente isso que faz o seu parceiro se separar dela. Muitos homens não conseguem lidar com o fato de sua parceira ser bem-sucedida, ter o próprio negócio ou até mesmo ganhar mais do que ele. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Western Washington, as mulheres que colocam mais dinheiro em casa são 38% mais propensas ao divórcio.

Essa falta de maturidade no relacionamento acaba gerando motivos para o divórcio, o que na minha singela opinião é mais um livramento do que qualquer outra coisa, pois se meu parceiro não suporta te ver feliz com as minhas conquistas, isso não só diz muita coisa sobre ele, como ainda mostra que ele não é uma pessoa que desejo ter ao meu lado, participando da minha vida.

Quem nos ama de verdade vai ficar feliz com as nossas conquistas, não importando se essa conquista é um salário maior que o do meu parceiro. E se por acaso algum dia você se relacionar com alguém que termine a relação porque você ganha mais do que ele ou queira que você escolha entre a relação e o seu negócio, saiba que a decisão certa, sem sombras de dúvidas é sempre você, seus sonhos, seus objetivos em primeiro lugar.

Como disse a cantora Lady Gaga uma vez: ‘’Algumas mulheres escolhem seguir os homens e outras escolhem seguir seus sonhos. Mas lembre-se de que sua carreira jamais acordará de manhã e dirá que não te ama mais’’.

