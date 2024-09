Bolsonaro liga para Nunes em jantar e diz a empresários rejeitar experiência nova

São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou o apoio a Ricardo Nunes (MDB) durante uma ligação de vídeo surpresa em meio a um jantar de empresários em apoio ao prefeito, no clube Monte Líbano, nesta quinta (12).

O evento, realizado pela Alma Empresarial Brasil, reuniu o ex-presidente Michel Temer (MDB), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-governador Rodrigo Garcia, o secretário Gilberto Kassab (PSD) e o presidente do MDB, Baleia Rossi, além de uma série de deputados e vereadores.

"Torço por você, tenho certeza que haverá segundo turno. E seremos vitoriosos no segundo turno", disse Bolsonaro. "Como disse Tarcísio, ele está credenciado a continuar à frente da prefeitura. É a primeira eleição majoritária que ele participa e eu tenho certeza que ele será vitorioso."

O prefeito Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro, participam de evento da Rota em SP - Zanone Fraissat/ Folhapress

Ao cumprimentar os presentes, Bolsonaro chamou o vice na chapa de Nunes, o coronel Mello Araújo (PL), de "meu vice, indicado por mim".

Ainda em sua participação, Bolsonaro afirmou aos empresários que "não queremos uma experiência nova" porque "já sabemos que não é seguro".

A aparição foi uma surpresa mesmo para o prefeito. A ligação foi viabilizada pelo ex-secretário de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, para quem o ex-presidente telefonou.

A declaração de apoio de Bolsonaro ocorre num momento de reação de Nunes entre os bolsonaristas e ameniza a polêmica sobre a participação do ex-presidente na campanha emedebista. Emissários de Nunes junto a Bolsonaro, Tarcísio e o candidato a vice, Ricardo Mello Araújo (PL), têm trabalhado para convencer o ex-presidente a embarcar na campanha emedebista e rechaçar Marçal.

Como mostrou a Folha, eles ainda não conseguiram fazer com que Bolsonaro reserve uma data para participar, o que tem sido minimizado pela campanha do prefeito como uma questão de agenda apertada, dadas as viagens do ex-presidente.

Aliados de Nunes apontam, porém, que Bolsonaro vem reforçando seu apoio de outras formas nos últimos dias, o que teria sido constatado no Datafolha, em que o prefeito avançou e alcançou Marçal entre os bolsonaristas.

O ex-presidente, apesar de ter fechado com Nunes no início do ano, vinha mantendo um pé em cada canoa, mas, de acordo com aliados, se irritou com Marçal no ato de 7 de Setembro --havia ali uma bandeira a favor do influenciador e contra Bolsonaro na eleição de 2026. O jantar reuniu 1200 pessoas.

Em seu discurso, Tarcísio não poupou elogios a Nunes, a quem chamou de humilde e trabalhador. Assim como Bolsonaro, Tarcísio criticou Marçal indiretamente, ao dizer que Nunes "é o cara que não lacra, ele trabalha".

Tarcísio disse ainda que "não dá para ser frio e calculista e brincar com o futuro da cidade" e que "independentemente do cálculo, é preciso fazer o correto". "Nunes é o candidato que vence a esquerda. [...] Nós vamos ganhar e isso vai ser para o bem da cidade de São Paulo", concluiu.

Rodrigo afirmou ter se surpreendido, ao coordenar o plano de governo de Nunes, com os números e realizações da gestão atual. Já Temer afirmou que o Brasil precisa de tranquilidade ao defender seu voto no prefeito, uma pessoa "com capacidade de lançar palavras amenas".

O clima no jantar era positivo diante da dianteira de Nunes na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, em que ele aparece numericamente à frente, com 27%, seguido de Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e Marçal com 19%.