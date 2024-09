A campanha de Pablo Marçal (PRTB) obteve novas doações de representantes do meio empresarial, aumentando seu apoio entre setores da economia.

Na última segunda (9), ele recebeu R$ 50 mil de Antonio Cabrera, ex-ministro da Agricultura no governo Fernando Collor, que historicamente transitou entre partidos da direita tradicional. Ele também é uma importante liderança do agronegócio no interior de São Paulo.

O candidato Pablo Marçal (PRTB), durante sabatina Folha/UOL - Folha de S.Paulo/YouTube

"Sou um ferrenho defensor do direito de propriedade e da liberdade econômica. Percebi que ele [Marçal] defende estes pontos", disse Cabrera, que reuniu-se há cerca de duas semanas com o candidato. Ele nega, no entanto, que esteja participando da campanha.

No mesmo dia, Marçal recebeu mais R$ 50 mil de Mauricio Toledo Jacob, dono de uma empresa de mineração no Espírito Santo.

Marçal já havia recebido R$ 100 mil do empresário Hélio Seibel, do Grupo Ligna. A maioria das doações, no entanto, é de baixos valores, feita por apoiadores.