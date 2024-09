A relação entre as filhas de Silvio Santos e a família de Luciano Callegari, que foi amigo do apresentador e trabalhou por décadas no SBT, está estremecida. A percepção do ex-executivo e de seu filho Rogério é a de que as herdeiras não gostaram das críticas que Callegari fez à forma como elas vêm conduzindo a emissora.

Em entrevista à coluna publicada no início do mês, o diretor e produtor afirmou não ver com bons olhos os caminhos que Iris Abravanel e as filhas têm tomado nos últimos dois anos, quando começaram a assumir o comando dos negócios. "Nós vimos que a falta de experiência e os egos são o que ditam hoje o caminho do SBT", disse.

O ex-executivo do SBT Luciano Callegari - Bruno Poletti -6.dez.2016/Folhapress

Em outro trecho, Luciano salientava que a maior satisfação para ele não foi ter sido o melhor amigo de Silvio, mas ver como as duas famílias se davam bem.

Além de Rogério, o executivo tem outros três filhos homens, e as duas famílias costumavam viajar juntas. Callegari trabalhou por mais de 40 anos ao lado do apresentador.

Após a publicação da entrevista, Rogério afirma que notou que Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha número 3 de Silvio, deixou de seguir ele e o pai no Instagram. Ele também conta que tentou contato com ela e com Patrícia e Renata, mas não teve mais retorno.

Rogério costuma publicar vídeos no Instagram dando a sua opinião sobre a programação da TV. Daniela, segundo ele, já havia demonstrado contrariedade com críticas feitas por ele e por seu pai na rede social ao SBT.

Procuradas por meio da assessoria da emissora, as filhas de Silvio Santos não se manifestaram até a conclusão deste texto.

