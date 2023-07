Marcelo Martinez

"Mãe, num quéio fazê nada", "Mãe, liga a tivilisão?", "Mãe, cadê minha pupeta?", "Mãe, faz suco de bolo", "Mãe, a neve é feita de coco?", "Mãe, os cactos também têm unhas", "Mãe, vamos no zoológico ver o ornitonico?", "Mãe, olha o cabelo do vovô, é igual meximélou", "Mãe, compra pastilha de hordemã?", "Mãe, vem aqui ver a lalibela que pousou na samumbaia", "Mãe, onde tá minha cueca?", "Mãe, pega minha escova de dente?", "Mãe, acho que eu botei a orelha errado, porque eu não tô entendo nada que as pessoas tão falando", "Mãe, vem aqui ver, tô jogando com o carro que tem testa no bumbum. Isso, eleofólio". "Mãe, isso aí fica bem perto daquele longe, lá, lá", "Mãe, como é a sua vida? Eu não sei como é a vida desse queijo, a vida dessa laranja, eu não sei como é a vida de nada", "Mãe, sabe o que o meu coração falou? Quero comer!", "Mãe, eu vou sentir muita falta quando você morrer, porque eu não vou aprender mais nada", "Mãe, meu amigo da escola ganhou um pai novo e uma mãe nova, ele foi anotado. Anotado é quando outra pessoa que cuida", "Mãe, você vai lá na farmácia comprar aquela sua fraldinha de adulta?", "Mãe, por que todo mundo tem a letra do meu nome na palma da mão?", "Mãe, existe lápis de dor?", "Mãe, liga a máquina de pular pão", "Mãe, por que tem i com pingo e i sem pingo?", "Mãe, você é muito bonita no Instagram, vou dar amor em todas as fotos", "Mãe, me diz o que tem dentro da maçã? É a maçã que ainda vai ser árvore?", "Mãe, me ajuda, não tô achando meu tricerátops. Será que ele foi extinto aqui de casa?", "Mãe, eu construí um quartel pro Bolsonaro perto de um vulcão no Minecraft, que é pra lava cair em cima", "Mãe, faz tapioca amarela?", "Mãe, a Maria Luiza hoje disse que me ama", "Mãe, a Maria Luiza hoje disse que vai me furar com uma agulha se eu não amar ela também", "Mãe, tá na hora da natação, onde você botou minha sunga de cabeça?", "Mãe, quando você era criança já tinha desenho animado?", "Mãe, ganha quem contar mais carros vermelhos primeiro", "Mãe, cuidado com o ônibus, se ele atropelar a gente você vai virar geleia, mas se você virar geleia, eu boto você num potinho", "Mãe, pega o meu pijama do Sonic?", "Mãe, qual era a sua música favorita quando você tinha a minha idade?", "Mãe, quando você era criança já tinha TikTok?", "Mãe, me dá um zumbi de pelúcia?", "Mãe, me ajuda a fazer vaca amarela com sorvete de creme e guaraná?", "Mãe, cheira aqui meu bafo, eu escovei com pasta de frutti-frutti", "Mãe, os orixás são muitos? Tem mais orixá do que pokemón?", "Mãe, eu acho que Jesus tinha poderes de X-Man", "Mãe, caiu xampu no meu olho, pega a toalha?", "Mãe, eu não tenho time de futebol, então vou só gostar de jogar bola", "Mãe, por que você tira tanta foto minha? Fotografa com o olho", "Mãe, tira uma foto minha pulando ali de cima que nem o Miles Morales?", "Mãe, ser humano passa pulga pra cachorro?", "Mãe, por que as coisas têm o mesmo gosto do cheiro delas?", "Mãe, eu acho a minha sombrancelha feia", "Mãe, não tô achando meu tênis", "Mãe, vem cá ver esse vídeo sobre um tubarão-duende", "Mãe, podemos ter um axolote?"."Mãe, eu queria arroz no café da manhã", "Mãe, por que as pepecas das meninas são um tracinho com um buraco dentro?", "Mãe, mulher sofre mais do que homem?", "Mãe, me ajuda a pegar o aparelho? Caiu no telhado", "Mãe, picolé de graviola é o melhor picolé de toda a minha vida, mas eu prefiro de uva", "Mãe, você é a mãe mais alta da escola, as outras mães precisam subir num banquinho para perguntar como você vai", "Mãe, por que só menino fica sem camisa?", "Mãe, quer que eu pegue a sua coquinha?", "Mãe, como se soletra ine-ine-i-ner-ler-gí-vel?", "Mãe, por que você trocou de óculos? Você tá cega, mas tá ótima", "Mãe, posso chamar o Athur, o Tomás, o Alexandre, o Bernardo, o Lucas, o Cadu, o Pedro, o Murilo, o Miguel e a Amanda para jogar Blox Fruits? Ela vai dar uma surra na gente", "Mãe, segura minha mão até eu pegar no sono?", "Mãe, segura direito o controle da Xbox", "Mãe, tem como minha semanada ser em bitcoin?","Mãe, tô pronto. Na moral? Relaxa que a partir de hoje vou de bike pra escola sozinho". Já?