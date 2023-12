Joe Biden mandou avisar que está preocupado com a guerra em Gaza. No sábado (23), a Casa Branca comunicou que o presidente havia conversado com Binyamin Netanyahu, enfatizando a "necessidade crítica" de proteger a população civil durante o conflito e permitir o deslocamento de civis para áreas seguras.

Se esse foi mesmo um resumo fiel do telefonema, o primeiro-ministro israelense não quis passar um recibo sobre os apelos do aliado. No dia seguinte, Netanyahu disse que em nenhum momento os EUA haviam convencido Israel a reduzir a ação militar e afirmou que estava disposto a intensificar os ataques.

O premiê precisa de uma vitória para se manter vivo politicamente. Aliados leais torcem por esse desfecho, mas deram sinais de adesão às críticas internacionais sobre os métodos violentos usados para chegar até lá. Netanyahu dobra a aposta porque sabe que seu futuro depende da resposta mais rápida, mais barata e mais eloquente possível.

O presidente americano, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu - Getty Images

A pressão de Biden é limitada porque ele tem problemas demais dentro de casa. Quase 60% dos americanos reprovam sua conduta em relação à guerra. O presidente pode denunciar a brutalidade da incursão para evitar um divórcio com eleitores jovens da base democrata, mas não tem condições de abandonar uma parceria histórica com Israel.

Ainda que Netanyahu esteja longe de ser um governante popular, a ameaça a seu poder tem pouco a ver com o que ocorre em território palestino. Oito em cada dez eleitores israelenses acham que o país segue as regras internacionais da guerra, e 69% afirmam que o sofrimento dos civis deve contar pouco ou nada para o planejamento do conflito.

Desde o início da guerra, Biden repete que o auxílio americano a Israel depende do avanço de uma solução para o estabelecimento de dois Estados na região. Como não há apoio inequívoco a esse caminho no eleitorado israelense, Netanyahu desafiou a ideia e chegou a dizer que se orgulha de ter trabalhado contra a formação de um Estado palestino.