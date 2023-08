Nos últimos dias, novas evidências aumentaram bastante a probabilidade de Jair Bolsonaro ser preso.

Nas investigações sobre o golpe de 8 de janeiro, a cela de Jair Bolsonaro já tem duas paredes e meia construídas. No caso do roubo das joias, já são três paredes e meia. A cela para os crimes da pandemia mal começou a ser erguida. Mas será.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Ueslei Marcelino - 18.ago.2023/Reuters

Na quinta-feira, o hacker Walter Delgatti declarou à CPI que Bolsonaro lhe convidou para cometer crimes contra a democracia. Invasão de urnas, do sistema de informática do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), produção de registros falsos contra Alexandre de Moraes, campanhas de desinformação sobre as urnas, tudo com promessa de anistia presidencial.

Para todos esses crimes, o deputado Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) perguntou: "Quem cometeu esse crime?" E Delgatti respondeu: "Jair Bolsonaro".

Na quinta-feira, a revista Veja publicou que Mauro Cid confessará que tentou, por ordem de Bolsonaro, vender joias roubadas do Brasil para entregar o dinheiro ao ex-presidente.

Quem disse isso a Veja foi o advogado de Cid, Cezar Bittencourt.

Após receber uma ligação do advogado de Bolsonaro (oi?), Bittencourt ainda foi à GloboNews tentar dizer que não era bem assim. Mas a Veja publicou os áudios da entrevista, e, vejam só, era assim.

Se houvesse um tal volume de provas contra mim ou contra você, nós nunca mais pisaríamos em chão que não pertencesse ao sistema prisional brasileiro. Mas Jair Bolsonaro é um político, e alguma fraude que o livre de pagar por seus crimes sempre é possível.

De qualquer forma, o que acontecerá quando Jair for preso?

Uma condenação pelos crimes do 8 de janeiro deve dividir direitistas moderados e radicais. A partir daí, apoiar Bolsonaro será andar com uma camiseta "Fechar Congresso & Prender STF & Explodir criança no Natal & Roubar".

Os bolsonaristas "raiz" não terão problema de vesti-la. Eles votaram em Jair para que ele desse um golpe e ficarão felizes pela tentativa, ainda que frustrados com a incompetência.

Mas como fica, por exemplo, a situação de Tarcísio de Freitas? O governador de São Paulo vai continuar se declarando "bolsonarista" com Jair preso por golpe de Estado? Apoiar Tarcísio será comprar esse pacote golpista?

Já a condenação pelo roubo das joias deve bater mais fundo no eleitorado bolsonarista como um todo. É um crime fácil de entender. Já está provado. Corresponde exatamente à imagem dos políticos ladrões que os eleitores tinham na cabeça em 2018, quando elegeram Bolsonaro para combatê-los: mas agora é a cara de Jair na caricatura.

A partir daí, como fica, por exemplo, o esforço do PL de se tornar um partido "ideológico"?

Até a adesão dos bolsonaristas, o PL tinha fama de partido corrupto, mas pelo menos ganhava cargos em governos de diferentes ideologias.

Com a adesão à extrema direita, o PL começou a mudar sua imagem, mas não pode mais negociar cargos com governos de esquerda. Se Bolsonaro for condenado por roubo de joias, o PL pode ficar sem cargos e com fama de ladrão.

De qualquer forma, o que fica mais claro a cada dia que passa é que Lula pode injetar quanto dinheiro quiser no novo PAC: nada fará o Brasil progredir mais rápido do que terminar a construção das celas de Jair Bolsonaro.