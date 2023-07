Uma das dinastias mais importantes do mundo desde os Khan e os Kardashian, os Kennedy conseguiram outra vez colocar um candidato na arena presidencial dos EUA, com Robert F. Kennedy Jr, o RFK Jr.

A candidatura de RFK Jr., que está surgindo como o principal rival de Joe Biden à indicação democrata nas primárias, é marcada por sua já famosa retórica antivacina. Isso fez com que alguns o considerassem tão perigoso quanto Genghis, embora ele certamente não tenha tomado tantas injeções quanto Kim.

Robert F. Kennedy Jr. fala com apoiadores do lado de fora de um tribunal de Nova York - Mike Segar - 14.ago.19/Reuters

A história de RFK Jr. é uma mistura de conquistas humanitárias, acusações conspiratórias, drogas e processos. No final das contas, os membros mais influentes de sua família, a maioria de seu partido e a mídia o chamam de teórico da conspiração antivacina e nocivo. Então, quem é RFK Jr.? E suas ideias antivacinas serão uma pílula muito difícil para os democratas engolirem? Ou devo dizer... injetarem?

RFK Jr. afirma que rótulos como anticiência são uma tentativa de silenciá-lo, mas escreveu em seu livro best-seller as seguintes coisas duvidosas ou amplamente desacreditadas pela comunidade científica: as vacinas causam autismo; os produtos químicos na água contribuem para o que chama de transgenerismo; a China e os EUA estão criando armas biológicas de direcionamento racial; e wi-fi causa câncer.

A última, diz ele, ocorre por meio da abertura da barreira hematoencefálica, causando algo chamado "cérebro vazando". Soa muito científico. Coincidentemente, "cérebro vazando" parece ser o que causa algumas dessas teorias. Todas essas declarações fazem com que sua afirmação de que a CIA matou seu tio John F. Kennedy soe como a coisa menos polêmica que ele já disse.

Mas isso não é tudo. Ele se tornou promotor público assistente, mas renunciou no ano seguinte após ser reprovado no exame da ordem dos advogados. Em 1984, declarou-se culpado de posse de heroína. Não posso deixar de notar a ironia de que ele acha que as vacinas são ruins, mas a heroína é boa. Talvez ele se sentisse diferente se, em vez da Pfizer, a vacina fosse produzida por El Chapo. (Desculpe, RFK Jr, as piadas de mau gosto são um efeito colateral da vacina.)

Mas depois ele teve uma carreira honrosa na advocacia, lutando pelo ambiente, pelos pobres, por minorias e comunidades indígenas há mais de 40 anos. Um destaque são mais de cem litígios bem-sucedidos, ganhando milhões de corporações para limpar a lendária poluição do rio Hudson em Nova York, restaurando quase completamente sua ecologia e os meios de subsistência dos pescadores locais.

Apesar desse histórico e de uma plataforma amplamente esquerdista de ganância e guerra anticorporativa e pró-saúde, ambiente e igualdade de renda, uma pesquisa descobriu que sua preferência entre republicanos era 38% maior do que entre democratas. É mais ou menos como se um candidato ucraniano fosse mais popular na Rússia.

Além disso, de acordo com o Opensecrets.org, um dos comitês que o apoia financeiramente, RFK Jr. tem laços ultraconservadores profundos, o que, ironicamente, está causando o surgimento de teorias da conspiração sobre ele... Rapaz, a vida é engraçada.

Ademais, RFK Jr. afirmou se orgulhar de Trump ter se referido a ele como um "cara de bom senso como ele". Ter o bom senso de Trump é como ser tão rápido quanto Stephen Hawking, que não só está paralisado... mas também morto.

Apesar de nenhuma atenção positiva da mídia de esquerda nos EUA, ele conseguiu obter até 20% entre os democratas nas primeiras pesquisas para as primárias. Mas esses números já estão caindo depois de sua recente grande turnê em podcast.

Se quanto mais você fala menos poderosa é sua mensagem, talvez você deva verificar sua mensagem. Ele parece um homem que fez grandes coisas e acredita sinceramente que está fazendo o que é certo. O problema é que ele pode ter o mesmo bom senso de Trump.