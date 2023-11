Um editor do jornal Clarín, de Buenos Aires, pediu-me que explicasse por que descrevi Javier Milei, o libertário eleito presidente da Argentina no último domingo, como não sendo um "liberal totalmente adulto". No entanto, eu gostei que os argentinos o tenham escolhido como dirigente em vez do estatista peronista, suave, mas corrupto.

Costumo chamar o verdadeiro liberalismo de "adultismo".

O liberalismo é a única das filosofias políticas que não trata os cidadãos como crianças.

O conservador quer policiar e dominar as crianças más chamadas "cidadãos".

A esquerda progressista quer subsidiar e dominar as crianças tristes.

Más ou tristes, são todas crianças figurativas.

E há uma versão mista, como provaram ser Lula e seus juízes, que silencia as crianças e confisca suas contas bancárias.

O verdadeiro liberalismo não está no espectro. Trata-os como adultos, pessoas que assumem a responsabilidade por si próprias, pelos seus filhos de fato e pelos poucos concidadãos que realmente precisam ser policiados ou subsidiados, como criminosos e pessoas em necessidade desesperada.

Ser "totalmente liberal", portanto, significaria agir como um adulto e tratar os outros como adultos com quem se pode argumentar.

O raciocínio liberal pleno compreende as inevitáveis compensações entre as virtudes na vida humana, como prudência, temperança, coragem, justiça, integridade, otimismo racional e amor.

Um liberal completo e verdadeiro não depende da supercoerência alcançável apenas ao se elevar sua virtude, como a justiça dos direitos de propriedade.

Milei aprendeu a falar de forma supercoerente com anarcocapitalistas como o meu querido e velho amigo Walter Block, professor americano de economia em New Orleans. Assim como Milei, aprendi muito com Walter.

Sim, um liberal deveria honrar ferozmente, ao estilo de Walter, a prudência e a justiça. Mas também amor, coragem, integridade e tudo o mais. As virtudes às vezes entram em conflito, como quando a mulher valoriza primeiro o amor e primeiro a coragem do marido. Eles devem encontrar um meio-termo.

Uma abordagem totalmente adulta do liberalismo permitiria entendimentos e compensações entre as muitas virtudes da vida real, como na questão do aborto. Milei não. Torci para ele vencer, porque uma vitória terá implicações mundiais para o fim do estatismo e o início de um novo adultismo, tal como aconteceu com a derrota de Bolsonaro e em breve de Trump. E o novo Lula censor?

Mas um não adulto não governará bem. Por favor, cresça.