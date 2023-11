No dia 19 de novembro, você sabe, os argentinos vão escolher entre o peronista rotineiro Sergio Massa e o liberal radical Javier Milei.

Entre Massa e Milei, você poderia esperar que eu preferisse decididamente o liberal. Massa está empenhado com a esquerda e, de qualquer forma, o peronismo é esquerdismo misturado com fascismo. Em 1950, Juan Perón declarou que "A verdadeira democracia é o sistema em que o governo realiza a vontade do povo defendendo um único objetivo: os interesses do povo". Isso me lembra o que o cínico jornalista americano H. L. Mencken disse há um século: "A democracia é a teoria de que as pessoas comuns sabem o que querem e merecem consegui-lo com todo o esforço". A população argentina desde Perón o conseguiu com todo o esforço.

Na década de 1890, os argentinos estavam entre as pessoas mais ricas do mundo, totalmente comparáveis aos ianques e muito acima dos infelizes irlandeses e noruegueses que perderam suas populações devido à emigração. Meus ancestrais. Hoje a Argentina é o 69º entre 187 países, entre a Líbia e o Cazaquistão. Os ianques estão em 9º, os irlandeses em 5º e os noruegueses em 1º.

Prefiro o adultismo, o verdadeiro liberalismo. Se Milei fosse um adulto liberal completo, eu diria sem reservas para os argentinos votarem nele. Quando vocês, brasileiros, votaram pela última vez, tapei o nariz e pedi que votassem no Joe Biden brasileiro, em vez do Donald Trump brasileiro. Vocês obedeceram sabiamente.

Aprecio o entusiasmo de Milei por alguns dos meus heróis economistas, como Adam Smith (1723-1790) e Friedrich Hayek (1899-1992), e até mesmo pelo meu amigo anarquista encantador e coerente Walter Block (n. 1941). Mas o liberalismo adulto diz que a coerência não é a única virtude. Um grande poeta e liberal americano disse: "Eu me contradigo? Está bem, eu me contradigo". Ou seja, a vida tem compensações.

Milei não pensa assim. Ele sabe que a principal função de um Estado é proteger as pessoas da coerção privada, mas, segundo bases teóricas demasiado consistentes, quer que todos tenham armas. Ele sabe que a principal restrição a um Estado é abster-se da coerção pública, mas quer que os úteros das mulheres grávidas sejam geridos por políticos.

O peronismo tem de parar. Rezo para que Milei consiga fazer os argentinos crescerem. Mas temo que Milei talvez não seja o adulto que fará isso.

Eu choro por ti, Argentina.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves