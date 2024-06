Acabo de voltar de uma grande conferência do Instituto Cato em Buenos Aires, de 11 a 12 de junho, sobre "O renascimento da liberdade na Argentina e em outros países".

O renascimento é o primeiro semestre do mandato do presidente Javier Milei. A liberdade é igualdade de permissão, algo de que a Argentina e o Brasil precisam muito. Milei está fornecendo um pouco disso.

A Argentina é uma das economias mais regulamentadas do mundo, e tanto lá quanto no Brasil você é impedido de comprar fora do Mercosul –esse roubo por políticos estatistas.

Minha palestra de dez minutos sobre igualdade de permissão deu início aos dois dias, e a palestra de uma hora do presidente Milei os encerrou.

Metade dessa hora foi dedicada a uma exposição altamente técnica do que seu governo realizou, especialmente em política monetária e fiscal.

A propósito, a transição pacífica do poder na Argentina, do estatismo dos peronistas para o liberalismo do Partido Libertário, pode servir de modelo para o seu país e para o meu. Sem grandes tumultos. Sem prédios governamentais destruídos.

É verdade que no dia 12 de junho, quando o Senado votou favoravelmente em algumas reformas de Milei, manifestantes lutaram contra a polícia. A agência Associated Press e outras deram destaque à queima de carros. Mas, diferentemente de 6 de janeiro de 2021 nos EUA e 8 de janeiro de 2023 no Brasil, a perturbação foi menor, nenhuma ameaça à Constituição.

Os argentinos, incluindo o próprio Milei, estão mostrando que começam a crescer. Eu me preocupava antes da eleição que ele não fosse totalmente adulto. Mas ele mostrou que é, e está ensinando os argentinos a também o serem.

Seu bordão "Viva la libertad, carajo" demonstra o uso de retórica populista. Mas é em auxílio de um adultismo muito distante do peronismo infantil que leva o país à ruína desde 1946. O peronismo diz que se o estado taxar Mateo para dar um subsídio a Emma, e depois taxar Emma para subsidiar Mateo, ambos estarão em melhor situação. Tire dinheiro do seu bolso esquerdo e coloque no direito e você estará em melhor situação. Ha, ha.

A meia hora de economia técnica de Milei era para dizer: "Vejam, sou um economista de verdade", o que ele certamente é. "Confie em mim." Eu confio.

Lula e Milei não se encontraram no G7, pouco depois. Vamos, rapazes, cresçam.