Quem são as maiores vítimas de homicídio no país?

São Paulo

Uma pessoa negra foi vítima de homicídio a cada 12 minutos no Brasil, do início de janeiro de 2012 até o fim de 2022. Foram 445.442 negras e negros assassinados nesse período, número que é mais de três vezes maior do que entre a população que não é negra.

Os dados são do Atlas da Violência 2024, publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública –o levantamento considera negros a soma de pretos e pardos.

O relatório apontou também que as regiões Norte e Nordeste lideram a lista de capitais com maiores taxas de homicídios registrados e estimados por 100 mil habitantes.

No Brasil, foram registrados 46.409 homicídios em 2022 —o último da gestão Jair Bolsonaro (PL)—, ou 21,7 homicídios para cada 100 mil habitantes, mesma taxa de 2019. O ano de 2022 teve leve queda de 3,6% na comparação com 2021, quando a relação foi de 22,5 mortes registradas por 100 mil habitantes.

