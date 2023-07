A Ucrânia ingressará "quando os aliados concordarem e as condições permitirem", informou a Otan. "Uma janela de oportunidade está sendo perdida, a fim de barganhar o ingresso da Ucrânia em negociações com a Rússia", replicou um insatisfeito Zelenski. E completou: "Incerteza é fraqueza".

Ninguém, nem mesmo a Ucrânia, esperava ingresso imediato. O artigo quinto do tratado da Aliança Atlântica define a obrigação de defesa mútua. Admitir a Ucrânia durante as hostilidades em curso implicaria o impensável: uma declaração de guerra da Otan à Rússia. Mas Zelenski pressionava por um prazo específico para o ingresso. A rejeição da Otan tem bons motivos.

Evento com os líderes do G7 com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante o encontro dos países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) deste ano, que ocorre na Lituânia - Kevin Lamarque - 12.jul.23/Reuteres

A decisão de admitir a Ucrânia, sem fazê-lo agora, eliminaria uma solução possível numa complexa equação diplomática. Contudo, a solução temida por Zelenski —a neutralização da Ucrânia– já foi expelida da esfera das opções realistas.

Depois de 500 dias de guerra, os EUA e seus aliados não podem mais se dar ao luxo de negociar com a Rússia o estatuto militar da Ucrânia. A nação ganhou no campo de batalha, em resistência heroica, seu lugar na Otan. Fechar-lhe as portas da aliança, impondo à nação invadida uma neutralidade abandonada até pela Finlândia e pela Suécia, desmoralizaria a Otan. Na prática, significaria condená-la à "morte cerebral", diagnosticada cedo demais pelo francês Macron.

A barganha que se desenha como hipótese realista não é entre Otan e Rússia, mas entre Otan e Ucrânia. Num cenário em que a contraofensiva ucraniana revele-se incapaz de assestar uma derrota estratégica à Rússia, o ingresso na aliança funcionaria como argumento decisivo para persuadir a Ucrânia a firmar um armistício baseado em concessões territoriais. Zelenski sabe disso –e, justamente por saber, desvia-se do tema, especulando sobre uma barganha inviável.

Ao longo da Guerra Fria, a URSS invadiu duas nações que experimentavam o "socialismo de face humana": Hungria (1956) e Tchecoslováquia (1968). Entretanto, a segurança oferecida pelo artigo quinto preservou os países da Europa Ocidental.

Nas décadas do pós-guerra, sob o guarda-chuva da Otan, as nações da parte mais afortunada da Europa reconstruíram suas economias e aperfeiçoaram suas democracias. Neles, partidos comunistas e social-democratas puderam disputar eleições livres, enquanto o movimento sindical conquistava direitos sociais. Há, na barragem de imprecações da esquerda contra a Otan, uma triste (e esclarecedora) ironia.

Desde 1999, a Otan expandiu-se para a Europa centro-oriental, incorporando as nações do antigo bloco soviético. O alargamento para leste não derivou primariamente de um projeto de poder dos EUA, mas da busca por segurança de países que vivenciaram o impulso imperial da URSS. Funcionou: a Rússia invadiu a Geórgia (2008) e a Ucrânia (2014 e 2022), porém curvou-se à soberania dos novos integrantes da Otan, inclusive das antigas repúblicas soviéticas do Báltico.

Na cúpula de Bucareste, em 2008, a pressão da Ucrânia pela adesão à Otan não teve sucesso. Uma declaração vazia sobre a futura admissão do país prenunciou o efetivo congelamento da pretensão ucraniana. A Aliança Atlântica imaginava que uma perene ambiguidade serviria para apaziguar Moscou. O veredicto retrospectivo, sempre fácil, evidencia o equívoco.

O precedente alemão indica uma solução para a Ucrânia. A Alemanha Ocidental foi admitida na Otan, em 1955, mediante o compromisso de buscar a reunificação nacional exclusivamente pela via diplomática. Na hipótese amarga de que um armistício cobre o preço de cessões territoriais ucranianas, o ingresso na aliança protegeria a nação amputada de uma renovada invasão russa, propiciando as condições para a reconstrução. Lula e Celso Amorim recusam-se a entender uma lição histórica: no colar de países do entorno da Rússia, a Otan é o outro nome da paz.