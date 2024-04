O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, fará viagens a mais quatro estados do Sudeste e do Sul para investigar a alta de grupos neonazistas no país.

Uma comitiva visitou Santa Catarina no começo deste mês. A missão realizou oitivas com vítimas, autoridades e especialistas em Blumenau e em Florianópolis. Agora, representantes do conselho irão ao Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 31 de maio.

Armas, uniformes e bandeiras nazistas apreendidos com suspeitos de integrarem um grupo neonazista em Santa Catarina, em 2022 - Polícia Civil de Santa Catarina

O cronograma foi acertado nesta semana. Ainda estão previstas missões territoriais no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo.

A relatoria do CNDH surgiu a partir de uma representação enviada pela ABI (Associação Brasileira de Imprensa) pedindo a abertura de uma investigação sobre o aumento de atividades e células neonazistas no Brasil.

O roteiro das viagens tem como referência um levantamento realizado pela antropóloga e especialista no tema Adriana Dias, que morreu em 2023. Segundo o estudo, houve um aumento de 64% de grupos com caráter neonazista no Rio entre 2017 e 2021, por exemplo. O documento mapeou 34 atividades do tipo no estado no período.

Um relatório final será elaborado pelo conselheiro Carlos Nicodemos e pelo representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no CNDH, Hélio Leitão.

O órgão enviou um pedido de audiência para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A ideia é apresentar um panorama sobre o tema no país. A corte fará sessões no Brasil em junho.

O CNDH diz que existe um "alarmante cenário de crescimento" desses grupos, "com aumento do discurso de ódio, especialmente direcionado às mulheres, à população negra e à população LGBTQIAP+".

O conselho também acionou a ONU (Organização das Nações Unidas). O objetivo é conseguir que a situação do Brasil seja incluída em um relatório sobre formas contemporâneas de racismo, que está sendo elaborado pelo órgão internacional.

LETRAS

O filósofo Peter Pál Pelbart recebeu convidados no lançamento do seu livro "O Judeu Pós-Judeu: Judaicidade e Etnocracia", escrito em parceria com o israelense Bentzi Laor. O evento foi realizado na semana passada, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Na noite, a performer Elisa Band leu poemas sobre Israel e a Faixa de Gaza. O sociólogo Laymert Garcia dos Santos também declamou poemas.