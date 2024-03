Cerca de dez anos atrás, um candidato ao ensino superior que teve sua autodeclaração racial negada por um tribunal racial ("comissão de heteroidentificação", segundo a novilíngua da burocracia identitária) solicitou meu auxílio para reverter a sentença. Neste ano, 204 candidatos à USP recorrem contra negativas similares, inclusive o pardo Alison Rodrigues, que perdeu a vaga em medicina e ingressou com ação judicial.

Nenhum deles fez contato comigo, mas atualizo a resposta pessoal que ofereci no passado. Talvez ela interesse a dezenas de milhares de jovens, Brasil afora:

Prezado candidato, não posso ajudá-lo. Você entrou num jogo com regras subjetivas, arbitrárias. É impossível comprovar objetivamente sua raça, pois raças humanas não existem.

Praça do Relógio, na USP (Universidade de São Paulo), localizada na Cidade Universitária, na zona oeste da capital paulista - Adriano Vizoni - 26.mar.21/Folhapress

Políticas de preferências raciais exigem uma nítida definição da raça de cada indivíduo. Nos EUA, as leis de segregação racial do início do século 20 solucionaram o "problema": negro é quem tem uma "gota de sangue" negro. No Brasil, graças à ausência histórica de leis semelhantes, reconheceu-se a mistura: miscigenação biológica e mestiçagem cultural. Por isso, quando se introduziram as (mal) chamadas ações afirmativas raciais, tornou-se necessário criar tribunais raciais: bancas que decidem visualmente quem é "branco" e quem é "negro" ou "indígena".

Os autodeclarados pardos formam 45% da população. Nas estatísticas oficiais, junto com os autodeclarados pretos, compõem a categoria "negros". Com base nessa falsificação estatal, os identitários proclamam que os "negros" somam 55% da população. A alegação só vale na esfera da propaganda: na hora H, plim plim!, os tribunais raciais transformam os pardos em "brancos". Eles serão "brancos" para efeito de cotas, mas "negros" para finalidades discursivas.

O movimento identitário argumentou, originalmente, que as cotas raciais contribuiriam para a redução do racismo. Hoje, 20 anos depois, segundo eles, o racismo é mais intenso do que nunca. Daí, não concluem que o "remédio" fracassou, mas que é preciso dobrar a dose, torná-lo permanente e, sobretudo, difundi-lo para além das universidades. Atualmente, o interesse verdadeiro dos ativistas identitários é implantar cotas no Judiciário, no Legislativo e no aparato da administração pública. Ou seja: abrir atalhos para suas próprias carreiras profissionais.

A elite política concorda, da extrema esquerda à extrema direita, com as políticas de cotas raciais no ensino superior. É que as preferências raciais cumprem a função crucial de mascarar a paisagem cronicamente desastrosa de nosso sistema público de educação básica. As crianças e jovens pobres não têm direito a uma escola decente –mas, em troca, as universidades concedem vagas segundo critérios raciais aos que tiveram a sorte de cursar escolas públicas melhores. Pão e circo.

Você, candidato excluído, é irrelevante para a política identitária. Os tribunais raciais são constituídos por militantes do movimento identitário. Por definição, atribuem marcadores de raça de acordo com suas impressões, sob a justificativa metafísica de que refletem o "olhar da sociedade". Na melhor das hipóteses, você será visto como inevitável dano colateral no caminho que conduz à redenção. Na pior, como um perjuro: um falseador de sua raça.

As políticas de "cotas sociais" –isto é, a reserva de vagas para alunos de escolas públicas– não devem ser condenadas. Idealmente, seriam emplastros provisórios utilizados enquanto o Estado promove uma reforma radical no ensino público. Contudo, o sistema de cotas raciais separa, pelo critério da cor da pele, estudantes que cursaram as mesmas escolas públicas, residem nos mesmos bairros e provêm do mesmo estrato social. Aí encontra-se o efeito mais perverso e duradouro dessas políticas: elas espalham o gás tóxico do racismo no meio do povo.