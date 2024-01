Seguindo as reflexões das duas últimas colunas, quero falar sobre os perigos do aproveitamento de pautas sociais a partir de um caso concreto.

Numa edição do Big Brother Brasil, um participante disse que era incorreto se referir à população negra como "negro" ou "negra", que o correto seria dizer "preto" ou "preta". Esse participante, hoje influenciador, passou essa informação sem a mínima responsabilidade, e centenas de outros passaram a replicar nas redes sociais levando uma série de pessoas a erro.

Isso é irresponsável por vários motivos: há toda uma tradição de estudos a respeito do tema e, além disso, o movimento negro brasileiro definiu a categoria negro como a soma de pardos (negros claros) e pretos (negros retintos). Assim também está definido no Estatuto da Igualdade Racial.

Por causa disso, muitas pessoas pardas passaram a se declarar pretas, o que pode ter ocasionado uma apuração equivocada pelo censo do IBGE, algo alertado diversas vezes pela intelectual Carla Akotirene, que, por sua vez, sofreu vários ataques por pautar o que era correto.

Desde essa edição do programa, páginas de conteúdo voltado à população negra passaram a postar sobre BBB todos os dias sem informar seus seguidores do porquê dessa mudança radical. De repente, em vez de se postar sobre temas relevantes para a população negra, essas páginas viraram uma espécie de relações públicas do programa, sem publicizar qual acordo foi feito, se estavam recebendo por isso.

O mesmo aconteceu com algumas figuras negras com algum alcance: pessoas que criticavam o programa com veemência se tornaram comentaristas diárias sem o cuidado de comunicar a quem os segue o porquê disso. O que, mais uma vez, nos leva a crer que há acordos não ditos. Pessoas ligadas a organizações sociais também passaram a comentar e a usar a palavra "preto" sem o mínimo respeito à história do movimento negro. O silêncio e a omissão de ativistas foram gritantes.

Um verdadeiro acinte, pois não faz sentido permitir que uma grande corporação paute as demandas da população negra brasileira, em vez de se respeitar os acordos coletivos construídos com muita luta.

Pessoas com mandatos e ligadas à política institucional também fazem as vezes de relações públicas do programa e eu pergunto: onde fica a impessoalidade da administração pública? Em vez de pautarem a democratização da mídia, estão legitimando o monopólio midiático? Isso seria do interesse da população brasileira, a quem eles representam?

É grave que um programa na maior emissora do país paute temas referentes à população negra com a conivência de influenciadores, muitos agenciados por empresas de marketing digital. São desserviços como esse que facilitam a vida de pessoas desonestas intelectualmente para argumentar que raça é fraude no país —último das Américas a abolir a escravidão e que tem obrigação de reparar desigualdades históricas baseadas em raça.

O Brasil não é os Estados Unidos e aqui ainda é importante que falemos sobre colorismo, e como há diferença de tratamentos entre pessoas negras claras e negras escuras. Não se trata de dividir a população negra, nem de dizer que pardos não sofrem racismo. Sofrem, claro, são negros, mas é importante, a partir de dados objetivos —pois é assim que se cria demandas de políticas públicas— que tenhamos informações sobre a realidade concreta de pessoas pardas e pretas para que consigamos formular saídas emancipatórias e pensar as relações de desigualdade intragrupo.

Há muita literatura sobre o tema, mas pessoas que se intitulam ativistas acreditam que gravar um vídeo ou fazer um textão, sem a mínima responsabilidade histórica, dá conta de pensar um assunto tão complexo.

São diversas pautas sociais esvaziadas, desde confundir objetificação do corpo feminino e consumo de mulheres com empoderamento a se acreditar que debater sobre um relacionamento no BBB é discutir os efeitos do patriarcado. E não se enganem, cada vez mais as táticas se sofisticam.

Provavelmente vocês verão psicanalistas, pessoas com alguma formação acadêmica debatendo sobre o BBB utilizando Lacan, Beauvoir ou algum autor conceituado dando ares de importância a temas absolutamente irrelevantes. E quem ousar criticar apontando erros na análise ou no próprio programa será chamado de elitista, mesmo que a arrecadação do BBB passe de R$ 1 bilhão.

É necessário estar atenta a diversas formas de desinformação transmitidas por esse programa e replicadas aos tubos por influenciadores agenciados por empresas de marketing digital.

Dito isso, é preciso regular as plataformas de redes sociais e as empresas de marketing digital. O povo não pode seguir sendo feito de bobo.