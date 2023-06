Basta uma circulada rápida nas hostes governistas e oposicionistas para perceber o seguinte: a direita está totalmente empenhada em ampliar espaços na eleição de 2024, enquanto a esquerda se mantém um tanto inapetente na conquista de prefeitos e vereadores.

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, vem lançando um desafio. Aposta que os partidos da área de influência direitista darão uma lavada no PT. Lá pelos idos de fevereiro, ouvi com desconfiança tal prognóstico. Interpretei como desejo, mera bravata.

Isso até recentemente ouvir de petista mais que graduado a avaliação de que o partido ora na Presidência da República anda um tanto indiferente, para não dizer desorganizado, em relação à corrida do ano que vem.

Hoje, o PT conta disputar apenas três capitais: Aracaju, Vitória e Fortaleza. Nas outras, vai de composição com legendas aliadas. O exemplo mais vistoso é o de São Paulo.

Na capital do maior colégio eleitoral do país, o presidente Luiz Inácio da Silva não cederá a pressões pelo rompimento do acordo com Guilherme Boulos (PSOL) em prol de candidatura própria. Será mais que um avalista da aliança. No limite do adequado ao cargo, estará presente na campanha.

Guilherme Boulos e Lula em ato do 1° de Maio de 2022 - Marlene Bergamo/Folhapress

No Rio, em Belo Horizonte e em demais grandes cidades a opção é pela política de alianças. Por quê? O governo federal não vê a disputa de 2024 como sangria desatada porque tampouco enxerga nela relação direta com a reeleição de Lula em 2026.

Nas internas palacianas não há dúvida quanto à candidatura. Na direita colhe-se a mesma impressão. Governo e presidente estando em boas condições, ninguém tira de Lula a renovação do mandato.

Daí o interesse dos conservadores nas municipais. Em desvantagem na presidencial, melhor apostar em prefeitos e vereadores, pois influenciam no aumento das bancadas de deputados federais e no volume de dinheiro dos fundos partidário e eleitoral. Pragmatismo na veia.