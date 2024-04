Sou fã do chef Antonio Maiolica. Natural de Salerno, no sul da Itália, ele mora em São Paulo há anos e, recentemente, tornou-se influencer de receitas.

Antonio tem centenas de milhares de seguidores no TikTok e no Instagram. Lá ele ensina a cozinhar com vídeos de 90 segundos, em média, sempre gravados na cozinha do restaurante em que trabalha: o Temperani, no Tatuapé.

Simpático e falando "portuliano", o cara exibe a cozinha italiana em seu melhor aspecto: a simplicidade. A maioria das receitas é fácil, mas nenhuma que eu tenha visto é tão moleza quanto a mozzarela alla pizzaiola (muçarela à pizzaiola).

Quando o vi preparando esse prato, pensei: preciso "roubartilhar" a receita.

Trata-se simplesmente de rodelas de muçarela de búfala derretidas no molho de tomate e servidas com pão. Um lanche gostoso demais e que fica pronto em cinco minutos.

Muçarela à pizzaiola preparada por Marcos Nogueira - Marcos Nogueira/Folhapress

Você chucha o pão no molho com queijo –coisa que na Itália se chama "fare la scarpetta", o que em português se traduz literalmente por "fazer o sapatinho".

Os italianos costumam fazer a scarpetta com o molho que sobra no fundo do prato de macarrão, mas aqui ela se torna a atração principal.

Antonio manda fazer essa receita com muçarela de búfala conservada em soro, fresca "ma non troppo". Com o tempo, a massa do queijo perde um pouco da umidade, o que é recomendável aqui –muito fresca, a muçarela vai inundar de soro o molho.

Por sorte, encontrei bolinhas de muçarela na seção "próximo ao vencimento" do supermercado. Era o que eu precisava, e pela metade do preço!

Segundo Antonio, o ingrediente imprescindível para os pratos à pizzaiola é o orégano. Os elementos restantes, além da muçarela, são azeite, alho, manjericão, sal e passata de tomate (por conta própria, acrescentei também pimentas calabresa e do reino).

Muçarela à pizzaiola preparada por Marcos Nogueira - Marcos Nogueira/Folhapress

Recomendo fortemente o uso da passata italiana. Tomates frescos vão soltar água demais, e a polpa de tomate brasileira tem qualidade inferior.

No vídeo, o chef refoga o alho cortado ao meio, com casca. Imagino que não o tenha comido.

É algo que me recuso a fazer. Descasquei porque sempre como o alho. Minha casa é à prova de vampiros.

MOZZARELLA ALLA PIZZAIOLA

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite extravirgem

2 dentes de alho, cortados ao meio no sentido longitudinal

200 g de passata de tomate

150 g de muçarela de búfala fresca

Orégano, manjericão, sal, pimenta-do-reino e pimenta calabresa a gosto

Pão para acompanhar

Modo de fazer

1. Numa frigideira, refogue o alho e a pimenta calabresa. Acrescente o tomate e os outros temperos.

2. Deixe cozinhar por dois minutos em fogo médio. Acrescente a muçarela e, sem mexer, deixe no fogo até derreter. Sirva imediatamente na própria frigideira, com pão italiano ou focaccia.