A Renault divulgou os preços do Kardian, seu novo SUV compacto. O carro entra em pré-venda nesta terça (20) por a partir de R$ 112.790, sempre equipado com motor 1.0 turbo flex e câmbio automático de dupla embreagem, com seis marchas. As entregas terão início em março.

O lançamento marca a nova fase da montadora francesa no mercado nacional, com foco em veículos de maior valor agregado.

Nos últimos 15 anos, a linha de produtos Renault foi baseada em duas plataformas de baixo custo. Da primeira vieram os modelos Logan, Sandero, Duster, Captur e Oroch, enquanto a segunda deu origem ao Kwid.

SUV compacto Renault Kardian chega às lojas em março de 2024 - Divulgação

A mudança de estratégia havia sido anunciada em novembro de 2021 por Luca de Meo, presidente global da Renault, durante visita à fábrica de São José dos Pinhais (PR). "Não que iremos nos transformar em uma marca de nicho, mas teremos que focar em produtos de mais alto nível", disse o executivo na época.

O Kardian é parte de um ciclo de R$ 5,1 bilhões em investimentos que teve início em 2021 e será concluído em 2025. O aporte prevê ainda um SUV nacional de porte médio que terá motorização híbrida flex (capaz de consumir gasolina, etanol e eletricidade).

Interior do novo Renault Kardian tem painel digital de instrumentos e central muitimídia compatível com Apple Carplay e Android Auto - Divulgação

Em relação aos veículos antigos, o novo compacto traz melhorias em acabamento, equipamentos e itens de segurança. A versão mais em conta, que se chama Evolution, vem com seis airbags, faróis com LEDs nos fachos alto e baixo, rodas de liga leve (16 polegadas) e central multimídia –que se conecta com smartphones por meio dos sistemas Apple Carplay e Android Auto.

Batizada como Techno, a opção intermediária custa R$ 122.790. São acrescentados frenagem automática de emergência, freio de estacionamento eletrônico, apoio de braço para os assentos dianteiros, rodas de 17 polegadas e barras no teto para transporte de volumes.

A versão mais cara do Kardian é a Première Edition. Com preço sugerido de R$ 132.790, vem com leitores de faixa (emite avisos caso o veículo ameace invadir a pista ao lado), alerta de ponto cego, teto pintado de preto, sensor de luminosidade e faróis de neblina, entre outros itens.

O novo SUV compacto da Renault terá o Fiat Pulse como principal concorrente. O modelo produzido pelo grupo Stellantis custa a partir de R$ 102.990 na versão 1.3 flex (107 cv) com câmbio manual. Já as opções 1.0 turbo flex (130 cv) com câmbio automático partem de R$ 118.990.