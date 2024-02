As picapes seguem em alta no mercado nacional. Entre 2022 e 2023, as vendas dos 15 modelos mais emplacados desse segmento cresceram 24,1%, segundo dados da Fenabrave (associação das distribuidoras de veículos). O cálculo inclui modelos compactos e médios, com motorizações flex, a gasolina ou a diesel.

Esse grupo teve 403,4 mil unidades licenciadas no último ano. Para comparar, os 40 sedãs —de todos os tamanhos— mais comercializados no mesmo período somaram 293,6 mil unidades licenciadas.

Por pertencerem a um segmento rentável e com potencial de crescimento, as picapes seguirão em destaque ao longo de 2024. Ainda assim, estarão distantes do processo de eletrificação que ganha força em outros nichos.

Fiat divulga primeira imagem da picape média Titano - Divulgação

Os principais lançamentos do ano terão motorização a diesel, que é a mais demandada no agronegócio.

A novidade neste primeiro trimestre será a Fiat Titano, que chega ao mercado importada do Uruguai entre o fim de fevereiro e o início de março. A princípio, sua estreia ocorreria sob a bandeira Peugeot e com o nome Landtrek, mas o grupo Stellantis mudou os planos.

A nova picape turbodiesel virá com cerca de 200 cv de potência e versões com câmbio manual ou automático. Com 5,33 metros de comprimento, terá Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10 como principais concorrentes.

Outra novidade movida a diesel será a versão atualizada das Volkswagen Amarok, que é produzida na Argentina. A marca alemã vai promover mudanças de estilo, principalmente na parte frontal. A estreia deve ocorrer ainda no primeiro semestre.

Mudanças mais profundas são aguardadas na linha GM, que prepara a evolução da S10. O utilitário produzido em São José dos Campos (interior de São Paulo) terá um novo interior e mais itens de segurança.

O novo desenho é inspirado na Colorado, picape média vendida no mercado norte-americano. A montadora mantém segredo sobre a data de chegada, mas as primeiras imagens devem ser divulgadas em breve.

Mitsubishi aprensentacnova geração da picape L200 no Salão do Automóvel de Tóquio 2023. Modelo deve ser lançado no Brasil em 2024 - Eduardo Sodré/Folhapress

Aguardada para o segundo semestre, a nova geração da Mitsubishi L200 virá da Tailândia, mas com possibilidade de ser produzida no Brasil. Trata-se de um modelo totalmente diferente do atual, com menos cromados e linhas mais quadradas. O motor 2.4 turbodiesel vai oferecer 214 cv de potência.

Quem quiser uma picape média com motorização híbrida flex terá de esperar até a virada do ano ou início de 2025, quando a GWM Poer estrear no mercado nacional. A Volkswagen também vai investir nesse segmento no próximo ano, com o modelo derivado da plataforma MQB Hybrid.

A possibilidade de rodar com etanol e eletricidade vai gerar bônus sobre o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), enquanto veículos leves a diesel devem ser sobretaxados. As regras fazem parte do novo programa Mover (Mobilidade Verde).