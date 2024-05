"Na pasta da Viação foi assinado hoje um decreto que declara a data do 13 de maio como ‘Dia do Automóvel e das Estradas do Rodagem’, em comemoração a abertura da primeira rodovia entre esta capital e a cidade do Petrópolis", dizia o texto publicado na Folha da Manhã há 90 anos, em um domingo.

A data comemorativa foi um agrado do governo Getúlio Vargas ao Automóvel Club do Brasil, associação que reunia parte da elite do país. Naquela época, ter um carro ou caminhão era algo para poucos.

O texto do decreto nº 24.224 destacava que a criação da Rio-Petrópolis foi feita por iniciativa do clube, "sob o patrocínio dos poderes públicos".

O decreto diz ainda que o trecho marcou o início da ligação rodoviária entre a capital federal —na época, o Rio— e o centro e o norte do Brasil. Mas a história da estrada começou anos antes de 1934.

O primeiro pedaço asfaltado da rodovia Rio-Petrópolis foi inaugurado no dia 25 de agosto de 1928. O Brasil tinha 100.902 automóveis em circulação naquele ano, segundo dados do IBGE.

Já havia diversos modelos de marcas conhecidas hoje, como Chevrolet, Peugeot, Ford e Fiat, além de outras que não existem mais, a exemplo da Packard e da Oldsmobile.

A obra foi concluída no governo de Washington Luís, que adotou por lema a frase "governar é abrir estradas". O então presidente cruzou o trecho a bordo de um Lincoln conversível 1926, o mesmo que havia usado dois anos antes, em sua cerimônia de posse.

A rodovia tinha 62 quilômetros de extensão, sendo que seis quilômetros eram cobertos por paralelepípedos. Na década de 1940, obras de expansão passaram a usar concreto no trecho que passa pela Serra do Mar.

A via foi privatizada em 1996 e, hoje, é a principal ligação entre as cidades do Rio e de Belo Horizonte. Seu nome é BR-040, mas, na parte fluminense, se chama rodovia Washington Luís.