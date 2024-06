Quando Patrícia Abravanel foi sequestrada, em agosto de 2001, a atriz Polliana Aleixo tinha apenas cinco anos de idade. A artista afirma não ter qualquer recordação do episódio e conta que só foi saber que a filha de Silvio Santos e o próprio dono do SBT foram vítimas de sequestradores já adulta, quando foi convidada para o elenco do filme "Silvio", que reconta o ocorrido.

No longa, que estreia em 5 de setembro nos cinemas, ela fará o papel de Patrícia. Ao lado de Rodrigo Faro, que interpreta Silvio Santos, os dois recriam no filme a entrevista que Patrícia deu para a imprensa, da varanda da casa da família, em São Paulo, após ter sido libertada do cativeiro.

Na imagem à esq. Silvio Santos e Patrícia Abravanel conversam com jornalistas após ela ser libertada pelos sequestradores; na imagem à direita, Rodrigo Faro e Polliana Aleixo recriam a cena para o filme "Silvio" - Caio Guatelli -28.ago.2001/Folhapress /Andre Cherri/Divulgação

Para fazer a personagem, Polliana diz à coluna que se baseou no roteiro e também pesquisou reportagens divulgadas sobre o caso na época. "Como teve muita cobertura midiática, eu consegui ter acesso a muitas entrevistas e pontos de vista diferentes", afirma.

Por sua postura sorridente e comunicativa com os jornalistas, Patrícia foi alvo de comentários de que estaria com síndrome de estocolmo, quando a vítima se afeiçoa ao seu sequestrador.

A filha de Silvio Santos negou posteriormente. Ela afirmou que só foi sincera e que descobriu ali que era uma pessoa carismática e que tinha habilidade para se comunicar.

Polliana conta que o que mais a impressionou quando leu o roteiro foi ver os desdobramentos do caso.

Dois dias depois de Patrícia ser liberada, o mentor do sequestro, Fernando Dutra Pinto, que estava foragido, invadiu a casa de Silvio Santos e manteve o apresentador como refém por quase oito horas. Durante esse período, o empresário chegou a fritar um bife para Dutra Pinto.

"É realmente impressionante o que o Silvio faz em relação ao próprio sequestro", diz a atriz.

Com direção de Marcelo Antunez, o filme começa mostrando o sequestro do apresentador e, a partir disso, relembra a trajetória do comunicador.

A produção é de Moonshot, Maristela Filmes, FJ Produções e DIS Group em coprodução da Paramount Pictures. A Imagem Filmes será a responsável pela distribuição.

