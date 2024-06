A versatilidade dos SUVs conquistou o mercado brasileiro, enquanto os sedãs médios perderam clientes nos últimos anos. Entretanto, o segmento resiste e ensaia uma reação, com seguidos anúncios de novas opções.

O lançamento mais recente é a linha 2025 do mexicano Nissan Sentra, que tem motor 2.0 a gasolina (151 cv) e câmbio automático do tipo CVT.

Há mudanças na parte frontal e no pacote de equipamentos da opção Advanced, que custa R$ 156.390. O modelo recebe itens de segurança como alerta de ponto cego no retrovisor, sensores que leem as faixas no asfalto e ajudam a manter o carro em sua pista, destravamento automático das portas em caso de acidente e faróis com acendimento automático.

Na BYD, o King tem motorização híbrida plug-in –que roda com gasolina e eletricidade, podendo ser recarregado na tomada. O preço começa em R$ 175,8 mil na versão GL (209 cv de potência combinada) e chega aos R$ 187,8 mil na opção GS (235 cv).

BYD lança sedã híbrido King no Brasil - Divulgação

Para comparar, o utilitário esportivo BYD Song Plus mais em conta tem a mesma configuração mecânica do King GS, mas custa R$ 229,8 mil. O preço mais em conta em comparação aos "irmãos" SUV torna os sedãs opções mais atraentes.

A Volkswagen também planeja crescer entre neste segmento, e a estratégia é aumentar a produção do Virtus. O modelo, que hoje é produzido em São Bernardo do Campo (ABC), vai ganhar uma segunda linha de montagem. A partir de 2025, algumas de suas versões serão produzidas na fábrica de São José dos Pinhais (PR).

Embora seja de menor porte, a opção da VW (a partir de R$ 111.990) recebeu equipamentos e um novo desenho na linha 2024. Um dos objetivos é atrair antigos clientes dos médios: seu tamanho equivale ao de gerações passadas do Honda Civic e do Toyota Corolla, por exemplo.

A versão mais potente do Virtus é a Exclusive 250 TSI (R$ 154.790). Seu motor 1.4 turbo flex tem 150 cv e é o mesmo usado na versão Highline do SUV compacto T-Cross. Os preços do utilitário esportivo nas versões reestilizadas vão de R$ 142.990 a R$ 175.990.