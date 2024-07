Joe Biden vem se despedindo da Presidência dos Estados Unidos com altivez e frases bonitas. Como a simpatia por Donald Trump pelo mundo afora é baixa, fica a impressão de que a subida de Kamala Harris para a cabeça da chapa democrata é uma solução quase mágica. Falso.

Biden saiu da disputa porque a sua capacidade foi questionada. Sem o desastre do debate com Trump, ele continuaria buscando a reeleição.

Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos - Kamil Krzaczynski - 24.jul.24/AFP

Quanto a Harris, ela entrou na disputa melhorando a posição dos democratas nas pesquisas. Contudo, seu desempenho nos últimos quatro anos foi lastimável. Ela parecia seguir a lei de Stanislaw Ponte Preta (1923-1968): "O vice-presidente acorda mais cedo para passar mais tempo sem fazer nada".

Kamala Harris poderá derrotar Trump, mas terá que gastar a sola do sapato. Tomara.

O valor do silêncio

De um diplomata americano ao tempo em que a Venezuela era governada pelo coronel Hugo Chávez.

Não digam que eu falei isso, mas brigar com o Chávez é como você entrar num chiqueiro para agarrar um porco. Vai perder.

O mesmo vale para o risco de se alimentarem bate-bocas com Nicolás Maduro.

O americano simplesmente ignorava o venezuelano.

Exemplo do CNJ

O Conselho Nacional de Justiça está montando uma plataforma que unificará as consultas processuais junto a todos os tribunais do país. Se tudo correr bem, ficará pronta em dezembro.

Se o Ministério da Justiça e a Casa Civil estiverem interessados, podem copiar a iniciativa, fazendo com que as informações dos governos sobre segurança pública falem umas com as outras.