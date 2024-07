Brasília

Raymundo Barros é um dos nomes mais importantes dos bastidores da TV, tendo atuado na evolução dos sistemas de transmissão há quase quatro décadas. Além de ser executivo da TV Globo, ele preside o Fórum SBTVD, grupo que escolheu o padrão tecnológico para a TV 3.0, a chamada TV do Futuro, que abre novas possibilidades de negócios.

Raymundo Barros, diretor de estratégia e tecnologia da Globo e presidente do Fórum SBTVD - Renato Rocha Miranda/Globo

A TV digital prometia muito e a publicidade foi para o Google. Isso muda agora?

Não houve absolutamente nenhuma inovação no modelo de negócio [das emissoras] com a TV digital. A TV opera como nos anos 1950 e 1960: com patrocínio, mídia avulsa, merchandising. Mas, hoje, temos mais de 60% dos televisores conectados à internet e 80% deles estão ligados na antena da TV aberta. O novo padrão [3.0] insere definitivamente a TV aberta na economia digital, porque ela passa a ser uma TV baseada no protocolo da internet, os dois sinais se misturam.

Essa será uma vantagem só da TV aberta?

Um evento transmitido exclusivamente pela internet tem uma limitação. É preciso abrir uma transmissão individual, ainda que o conteúdo seja o mesmo, para cada dispositivo conectado. Hoje se celebra quando um jogo de futebol transmitido via internet chega a cinco milhões de aparelhos simultaneamente. Mas não dá para escalar para 100 milhões, como na TV aberta, porque é um peso grande demais na rede das operadoras.

O novo padrão vira o jogo contra o Google na publicidade?

Essa tecnologia é uma revolução porque representa para a TV aberta a possibilidade de buscar receitas publicitárias hoje na internet, no Youtube, e um pouco nas redes sociais, como Instagram e TikTok.

Mas como isso ocorrerá efetivamente?

Imagine que durante o intervalo de uma final do Campeonato Brasileiro, cada um dos espectadores pode, no limite, receber uma publicidade personalizada. O conceito do ecommerce começa a ser disponível também em TV aberta, porque no momento que se assiste à novela, será possível ter uma segunda tela com um carrinho de compras virtuais. Isso significa que o diretor de cena terá de taguear os produtos [postos em cena] que irão para o ecommerce.

Qual a projeção de receitas?

Apesar de toda essa proliferação do streaming e da TV paga no país, a TV aberta tem hoje 70% do tempo consumido dos brasileiros dentro de casa. É uma coisa impressionante a resiliência desse negócio no Brasil, mas ainda estamos mapeando o potencial.

Raio-X | Raymundo Barros

Atua na Globo há 39 anos e é diretor-executivo de Estratégia de Tecnologia da Globo. Participou do processo de migração do sinal analógico para o digital da TV aberta, da implantação de infraestrutura IP e do 4K na produção e distribuição de conteúdo.