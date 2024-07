Quem conhece as investigações do ministro Alexandre de Moraes, garante:

"Ele está fechando o cerco".

Os diálogos de dois agentes da "Abin paralela" mostram quão perto o Brasil esteve de ser controlado por uma quadrilha de malfeitores. Ambos falavam em matar Alexandre de Moraes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF - Adriano Machado-8.jun.2024/Reuters

O balcão do TCU

Enquanto durou, o balcão da Secretaria de Controle Externo e Solução Consensual e Prevenção de Conflitos fez sua festa.

Abatida em voo pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, a Secex-Consenso é defendida por alguns personagens do TCU. Eles se aborreceram com o que lhes pareceu uma desconfiança de Messias em relação ao trabalho da secretaria.

Se Messias desconfiava de alguma coisa, não se sabe, mas muita gente desconfiava de muita coisa.

Chorem pelas crianças

Há um ano. Lula chorou quando a União Brasil exigiu a substituição da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ou Daniela do Waguinho, o ilustre prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A doutora nada entendia de turismo e virou ministra para compensar o apoio dado pelo prefeito Waguinho à candidatura de Lula.

Tudo bem. Uma operação da Polícia Federal com o Ministério Público varejou o submundo das despesas de Belford Roxo e encarcerou o secretário de Educação do município. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. Na casa de um magano encontraram 300 mil euros e na de outro, R$ 360 mil em espécie.

Segundo a Federal, o ervanário relaciona-se com desvio de recursos cerca de R$ 6 milhões da merenda escolar das crianças de Belford Roxo.

Em vez de chorar por Daniela do Waguinho, Lula podia ter derramado algumas lágrimas pelas crianças de Belford Roxo. O município tem a quinta pior rede de saneamento entre as 100 maiores cidades do país e é uma das melhores fornidas no empreguismo. De cada 10 servidores, 8 entraram sem concurso, pelas janelas do nepotismo.

Uma ilusão chinesa

Um ano depois de ter sido anunciado com fanfarra, o acordo operacional da chinesa Shein com a Coteminas acabou-se num suspiro.

No mundo encantado de Brasília, a Shein se juntaria à rede Coteminas, produzindo para o mercado brasileiro e para a América Latina. O presidente da Shein para a América Latina chegou a anunciar um investimento de US$ 50 milhões e programas de treinamento. Tudo fantasia. O plano nunca saiu do papel e só quem ganhou alguma coisa com ele foram uns poucos atravessadores.