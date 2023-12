Falta pouco para o Natal, uma época de confraternização, perdão e renascimento. Para poucos. A maioria da população brasileira associa a data à melancolia, tristeza e burnout.

Familiares e amigos contribuem para tornar esta época do ano ainda mais miserável. No lugar do amor e abraços, o fim de ano vira temporada de desaforos e remorsos. Esqueça o "ninguém solta a mão de ninguém". Dezembro é tempo de dedo no olho e gritaria.

Para que o leitor se prepare para esta época tão turbulenta, a coluna preparou um cronograma das principais tretas de fim de ano. É o calendário de polêmicas natalinas.

15.dez — "Natal: Confraternização ou Golpe do Capitalismo?". Pior do que "Halloween ou Festa do Saci", a polêmica do sentido do Natal começa quando alguém que tenta frustrar o ritual de troca de regalos, alegando se tratar de um momento espiritual, não material.

20.dez — "Amigo Secreto: Confraternização ou Filme de Terror?". Mal chega dezembro e aparece alguém com a polêmica sugestão: "vamos fazer amigo secreto?". A família se divide entre os que são contra, os que querem "inimigo secreto" e os do "amigo ladrão", que sempre termina em briga.

22.dez — "Uva Passa: Iguaria ou Heresia?". Todo Natal esse inocente ingrediente vira tema de briga entre os apreciadores e os resistentes a esse toque agridoce. Sobra para a mãe, que só queria fazer um arroz menos insosso.

23.dez — "Chester: Ave ou Aberração?". É frango? É peru? É uma forma de vida? A discussão permanece por séculos, já que são poucos registros da tão polêmica ave. Há quem diga que se trata só de um enorme peito de frango com patas.

24.dez, 19h — "Pavê: É Pá vê ou Pá Cumê?". É só a sobremesa aparecer na mesa que a família fica apreensiva, esperando algum tio lançar a famigerada piada. Aos familiares, resta a dúvida entre responder "é pá cumê" ou protestar contra a piada, o que certamente termina em briga.

24.dez, 23h — "E o PT, Hein?". Tão frequente e temida quanto manjar na sobremesa natalina, a pergunta normalmente é lançada por algum idoso da família para o jovem estudante de humanas da família. Em poucos segundos, a celebração termina em dedo na cara e gritaria.

Mas fiquem tranquilos. As polêmicas terminam no dia 25. Mas em dezembro do ano que vem tudo começa novamente.