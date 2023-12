É dezembro. Sob o sol a pino, você vê a linha de chegada como um oásis tremulante no deserto. E mesmo exausta e suando pelas partes mais insólitas do seu corpo, você se convence de que falta pouco e não é o momento de desistir.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

E você se agarra a seu último joule de energia para sobreviver ao mês mais caótico, quente e exorbitante do ano. Ainda que seus compromissos estejam colidindo em cadeia como em um engavetamento no trânsito. Ainda que o ano novo se avizinhe com ares de apocalipse, já que todo mundo cisma de se encontrar como se fosse preciso amar as pessoas como se não houvesse ano que vem.

Ainda que você se sinta enganada por esse golpe de marketing que chamamos de mês de dezembro, em que se vende um clima festivo e o que se leva é uma gincana insalubre que parece ter sido escrita pelo roteirista de "Jogos Vorazes".

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 4 de dezembro de 2023 - Silvis/Folhapress

E ainda que você se sinta encurralada por dívidas, ressacas, engarrafamentos e uma lista de tarefas que bate todos os recordes, você deseja "boas festas" a qualquer um que cruze seu caminho, porque sabe, no fundo, que estamos todos passando pelo mesmo calvário.

É justo quando você está presa em uma fila interminável como o último mês do ano que você se dá conta de que todos compactuamos com essa farsa ornada por neve artificial e luzes piscantes. E finalmente entende que a melhor coisa que você pode fazer por si mesma e pelos outros é desistir.

É só então que você adere a uma campanha ainda incipiente, mas que merece mais espaço em nossas mentes e corações, que é o rebranding do mês de dezembro. Enquanto a maioria defende que esse é um mês de celebrar, planejar, concluir metas e preservar tradições, que tal assumir que esta é a época mais propícia do ano para simplesmente desistir?

Você tem a melhor desculpa do mundo para furar prazos e confraternizações: é dezembro.

Você tem a melhor desculpa do mundo para dizer "ano que vem eu resolvo": é dezembro. Você tem a melhor desculpa do mundo para admitir que está cansada e sobrecarregada: é dezembro.

E você vira aquela pessoa que se recusa a participar de amigos ocultos, que quebra correntes natalinas no WhatsApp e que chega de mãos abanando na ceia, porque esse é o melhor presente de Natal que você poderia se dar.