Em 25 de dezembro do século 1º nascia em uma manjedoura um pobre menino, rodeado por animais. De repente, do meio do deserto, apareceram três patrocinadores com "recebidos".

Aquele não era um menino comum. Seu destino estava traçado por herança. Sim, Jesus foi o primeiro nepo baby da história.

Ilustração de Galvão Bertazzi para a coluna de Flavia Boggio - Galvão Bertazzi

Nepo baby —abreviação de bebê nepotista — é o termo criado pela internet para definir pessoas cuja carreira profissional foi catapultada pelo fato de serem filhos de pessoas poderosas. No caso de Jesus, o mais poderoso de todos.

Como os nepo babies atuais, ele conquistou milhões de seguidores e teve a vida traçada ainda jovem. Como Enzo, filho da Cláudia Raia, foi responsável por gerações de crianças com nomes como Jesus, Lucas e Virgínia (que também é uma famosa influencer casada com um nepo baby).

No começo, Jesus sentiu o peso da fama do pai, que tinha construído todo o universo enquanto ele só fazia banquetes para eventos.

Ficava chateado de ser chamado de "filho de Deus", assim como a filha do Didi e o irmão da Sandy e Junior. Sofreu de síndrome do impostor, mas conseguiu curá-la, porque curava qualquer doença.

Fugiu de casa para mochilar e se encontrar. Decidiu que poderia seguir a carreira de filho de Deus, independente de ser filho de Deus. Virou coach e criador de conteúdo.

Mas, diferente do pai, era um ótimo ouvinte. Não ficava castigando a torto e a direito, sem que seus fãs entendessem porquê. Era uma versão do Todo Poderoso não tão poderosa, mas com mais carisma.

Cumpria a promessa de dar presentes para seus fãs, como peixes e vinho, e tinha princípios. Recusou até a fazer "publi" para empresas de apostas, como a mais famosa de todas, que oferece fortunas em troca de queimar almas no inferno.

Mas ser herdeiro de Deus tinha suas desvantagens. Adão e Isaac que o digam. Jesus foi preso, crucificado e morto. Quando o bicho pegou mesmo, foi salvo pelo pai.

Mesmo assim, sofre até hoje. Quando passa em uma igreja vê sua imagem crucificada e seus seguidores comendo seu corpo e bebendo seu sangue.

O pior mesmo é fazer aniversário no Natal, quando ninguém liga para aniversários. Só querem saber de Papai Noel e presentes.